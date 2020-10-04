الحكومة تستجيب لاستغاثات أهالي شبرا الخيمة بسبب عشوائية مواقف السيارات و«التوك توك»

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لشكوى مواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعدد مشكلات قاطني شارع أحمد عرابي بمنطقة غرب شبرا الخيمة ، في محافظة القليوبية.

وأكدت المنظومة أن الاستجابة جاءت في إطار التعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات وشكاوى للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الصدد.

وأوضحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن الشكوى تتمثل فى معاناة قاطني شارع أحمد عرابى بمنطقة غرب شبرا الخيمة ، من تواجد مواقف سيارات و”توك توك” عشوائية تتسبب في إعاقة المرور، وفي إحداث زحام على امتداد الشارع.

إلى جانب سوء حالة الطريق بالشارع لكونه غير ممهد ووجود تراكمات وتجمعات للقمامة على جانبي الطريق، وهو ما يتسبب في انتشار روائح كريهة، وكذلك قيام المقاهي والمحال التجارية بشغل جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتواجد أعمدة إنارة ملقاة على الأرض بدون عمل وأخرى قائمة ولا تعمل، فضلاً عن وجود طفح لمياه الصرف الصحي في محيط الشارع ويعيق المارة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية ، أنه تم على الفور التنسيق مع قيادات محافظة القليوبية لفحص الشكوى، والعمل على إزالة أسبابها، وتم التواصل والاجتماع مع كل من اللواء مجدي العناني رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وأيضا إسلام رجب مدير التطوير الحضري والعشوائيات.

الرفاعي : تم التنسيق مع قيادات المحافظة لفحص الشكوى

وأضاف الرفاعي أن الاجتماع أشار إلى أن شارع أحمد عرابي يُعد أحد الشوارع ذات الكثافات السكانية العالية، ويمتد بطول يصل إلى ثلاثة كيلومترات، وبه جزء كان يتبع قرية “منطي” بمركز قليوب، وتم ضمه مؤخرا إلى مدينة شبرا الخيمة ، وهو جزء غير ممهد، ويعاني من مشاكل الصرف الصحي الى أن تم افتتاح محطة صرف صحي “ام بيومي” في شهر إبريل ٢٠٢٠، وتم عليها ربط خطوط المنطقة.

وتابع أنه نظرًا لأن أحد أكبر مشكلات الشارع هي عدم رصفه وتخطيطه الذي ترتب عليه وجود فراغات غير مستغلة تتسبب في استغلال المحلات لها وأصحاب السيارات ، وجه المحافظ بضرورة تطوير الشارع وتخطيطه مروريًا.

وتم التأكيد أنه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا الصدد، ومنها، إعداد مخطط تطوير للشارع يجري تنفيذه ويتضمن رصفه، وإتاحة أماكن مخصصة كمواقف للسيارات بشكل حضاري وأماكن انتظار للسيارات، وتم كذلك مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري بطلب لتطوير الشارع ضمن خطة رصف وتطوير الطرق المحلية التي تتم بالتنسيق بين وزارتى النقل، والتنمية المحلية.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن محافظ القليوبية وجه بتخصيص مكان في مدينة “الخانكة” كحاضنة سيارات، بحيث يتم رفع جميع السيارات القديمة بالشارع بها.

وكذلك رفع الإشغالات كبيرة الحجم كالألعاب والملاهي بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع، مع التوجيه باستمرار حملات إزالة الاشغالات بالشارع وحملات النظافة علاوة على الحملات اليومية للمدينة والحي.

وتعاملاً مع مشكلة القمامة، تم الإشارة إلى أنه تم افتتاح محطة القطاوي في حي شرق شبرا الخيمة ، لتعمل كمحطة وسيطة لاستيعاب المخلفات الناتجة عن مدينة شبرا الخيمة علاوة على أن أعمال تطوير الشارع سوف تعمل على منع وجود الفراغات التي يستخدمها الأهالي في إلقاء المخلفات.

الرفاعي : تم التنسيق مع شركات المرافق لإنهاء مختلف الأعمال التي تخص شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

وتم التنسيق مع جميع شركات المرافق لإنهاء مختلف الأعمال التي تخص الشارع سواء مياه، أو كهرباء، أو صرف صحي، أوغاز، ويجري العمل عليها حالياً، ومن المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال 3 شهور ، تمهيداً لبدء أعمال الرصف والتطوير، وستتضمن كذلك أعمال تطوير الشارع محل الشكوى تركيب أعمدة جديدة، وصيانة الموجود منها بالتزامن مع أعمال التطوير.

وتفاعلاً مع مشكلة المواقف العشوائية في الشارع محل الشكوى، تم الإشارة إلى أن أعمال التطوير، سوف تساهم فى تنظيم حركة المرور، وأماكن مواقف السيارات ومواقف “السرفيس”، ومنع الانتظار العشوائي بالشكل الموجود حالياً.

