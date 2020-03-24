الحكومة تستثني شاحنات المواد الغذائية والخضراوات من حظر التحرك

استجاب مجلس الوزراء لاستغاثة القطاع الزراعي واستثنى سيارات نقل الخضراوات بأنواعها والمواد الغذائية أيضًا من قرار حظر التحرك؛ لأنها تعتبر بضاعة سريعة التلف مقارنة بباقي الشاحنات الأخرى.

أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين لـ”المال” أن مجلس الوزراء رد بالموافقة على مضمون استغاثة قدمتها نقابة المهن الزراعية إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة استثناء شاحنات الخضراوات والفواكه من قرارات شمول حظر التحرك، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

وأكدت نص الاستغاثة التي نشرتها “المال” على بوابتها الإلكترونية قبل قليل أن هناك سببين لتقديم طلب الاستثناء الأول هو سرعة تلف المحاصيل، والثاني هو بعد المسافة التي تفصل مناطق إنتاج جنوب الصعيد عن شمال الدولة التي تستغرق يوما كاملا .

يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات تسيري ابتداءً من الغد تقرر حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا، وإيقاف كل وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة، وغلق المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري علي المخابز والصيداليات.

وقدر ماهر ابو جبل عضو نقابة الزراعيين سرعة استجابة رئاسة الوزراء لطلب نقابة الزراعيين وجميع الوطنيين حيث جري استثناء سيارات نقل المواد الغذائية والخضروات من الحظر لما في ذلك مصلحة الشعب والدولة وحفاظا علي مستويات الأسعار الحالية خاصة أن الخضروات والفواكه تعتبر أمنا غذائيا للمصريين.

وأشار إلى أن هناك محافظات مثل الأقصر وأسوان والوادي الجديد يصعب فيها جمع وتوصيل المنتجات في ظل ضيق الوقت الذي حدده وهو ما دعاهم للتوجه بالاستغاثة للحكومة وهو ما تمخض عن خبر أثلج صدور العاملين في القطاع ويصب في مصلحة استقرار الأسعار.