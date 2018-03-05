الحكومة تستثنى العراق وليبيا من نصف تكاليف نقل صادرات الأسمنت

أحمد علىقررت الحكومة المصرية، دعم صادرات الأسمنت للعراق وليبيا، عبر ضمهم لمبادرة خفض %50 من تكلفة النقل للدول الأفريقية.يٌذكر أن "المال" كانت قد انفردت فى 29 نوفمبر الماضى، بإعلان موافقة الحكومة على تحمل %50 من تكلفة نقل صادرات الأسمنت للدول الأفريقية، عقب مطالبات من اتحاد التشييد والبناء، بهدف

أحمد على

قررت الحكومة المصرية، دعم صادرات الأسمنت للعراق وليبيا، عبر ضمهم لمبادرة خفض %50 من تكلفة النقل للدول الأفريقية.

يٌذكر أن “المال” كانت قد انفردت فى 29 نوفمبر الماضى، بإعلان موافقة الحكومة على تحمل %50 من تكلفة نقل صادرات الأسمنت للدول الأفريقية، عقب مطالبات من اتحاد التشييد والبناء، بهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج.

وكشف فاروق مصطفى، العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للأسمنت، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قرار ضم الدولتين، يهدف لتحفيز الشركات المحلية على المشاركة فى عملية إعادة إعمار البلدين.

وأوضح أن تلك القرارات تأتى برعاية مستشار رئيس الجمهورية، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، الذى يتولى إدارة ملف مشاركة مصر فى عمليات إعادة الإعمار.

يشار إلى أن مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذى أقيم مؤخرًا فى الكويت، كان قد شهد مشاركة نحو 86 شركة مصرية بمختلف المجالات، بتنسيق بين اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وهيئة التنمية الصناعية.

وأشار العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إلى أنه فبرغم عن ذلك تسجيل شركات الأسمنت التى يمكنها المساهمة فى ملف إعادة الإعمار فى العراق، بجانب المشروعات المستهدف المشاركة فيها وأحجامها.

وتشير توقعات غرفة مواد البناء، إلى أن صادرات قطاع مواد البناء، ستسجل نموًا %40، ما قيمته نحو 2 مليار دولار، مقارنة مع 1.5 مليار دولار فى 2017، حال مشاركة الشركات المصرية فى عملية إعادة إعمار العراق.

ولفت العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إلى أن الاتحاد يعتزم المطالبة بتحديد أسعار وقود خاصة للشركات الأعضاء، بهدف تقليل الأعباء المالية نتيجة للزيادة الكبيرة فى أسعار الوقود، لكن فى مرحلة لاحقة تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد حاليا.

وأصدرت هيئة الرقابة على الصادرات تقريرًا فى يناير الماضى، يُفيد بأن صادرات مصر من الأسمنت سجلت 94 مليون دولار بنهاية 2017، مقارنة مع 63 مليون دولار فى 2016، بنسبة نمو قدره %49.