الحكومة تستثمر 15 مليار جنيه فى التعليم الجامعى

❏ خالد عبد الغفار: تلقينا 10 عروض من مستثمرين محليين وخارجيينالمال ـ خاصتستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه فى قطاع التعليم الجامعى خلال فترة 3 سنوات، إلى جانب التوسعات المقرر تنفيذها من جانب القطاع الخاص خلال نفس الفترة.قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث ا

❏ خالد عبد الغفار: تلقينا 10 عروض من مستثمرين محليين وخارجيين

المال ـ خاص

تستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه فى قطاع التعليم الجامعى خلال فترة 3 سنوات، إلى جانب التوسعات المقرر تنفيذها من جانب القطاع الخاص خلال نفس الفترة.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تلقت ما يقرب من 10 عروض من مستثمرين محلين وخارجيين؛ لإقامة جامعات متطورة، وجار دراسة تلك العروض وتحديد نوعية الجامعات المطلوب تنفيذها فى المحافظات.

وأضاف الوزير فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر إفريقيا 2017، الذى اختتم فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ، أن العام المقبل سيشهد افتتاح عدد من الجامعات الجديدة من بينها، جامعة الملك سلمان فى سيناء، والمنصورة الجديدة، إلى جانب جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والجلالة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع إحدى الجامعات العريقة فى جنوب إفريقيا لتقدم خدماتها فى مصر، وتخاطب شريحة الطبقة المتوسطة من المصريين، مشيرا إلى أن تلك الجامعة متخصصة فى إدارة الأعمال، و شاهدتها معترف بها دوليا.

وبين أن مصر تتوسع فى تقديم خدمات التعليم المجانى، بجانب تخصيص خدمات جامعية للطبقات المتوسطة، فضلا عن إنشاء أفرع لجامعات عالمية مثلما يحدث فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن هناك تعاونا ملموسا مع الدول الإفريقية عبر تقديم منح ودورات تدريسية وتدريبية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى معنية بموضوع ريادة الأعمال خلال المنتدى الحالى، وأن مصر لديها 3 ملايين طالب فى التعليم العالى، أغلبيتهم ينتظرون فرص عمل، وتابع: «لا توجد دولة تستطيع توفير وظائف لخريجيها، لا توجد دولة مسئولة عن ذلك».

وقال عبد الغفار إن الوزارة تعمل على تدريب الطلاب وتأهيلهم فيما يتعلق بريادة الأعمال كى يتمكنوا من إيجاد فرص عمل لأنفسهم، مضيفا أن هناك ما يقرب من 30 مليون شاب فى إفريقيا يدخلون سوق العمل سنويا، ونحو 600 ألف خريج جامعى سنويا فى مصر وحدها، وأكد أن هناك تواصلا على مستوى الجامعات مع الدول الإفريقية، لافتا إلى عقد مؤتمر فى فبراير المقبل عن العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال على مستوى القارة.