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الحكومة تزيل صفة النفع العام عن 273 فدانا لإقامة منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية

نقلاً من الأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
صفية حمدي 7:15 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 7:15 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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وافق مجلس الوزراء في احتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 273.67 فدان ناحية محافظة الإسكندرية.

ونص القرار على إعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية، نقلاً من الأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

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وافق مجلس الوزراء أيضا بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 16.42 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الزعفرانة ـ في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية.

وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات إنتاج برية جديدة، من منطلق توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية البترولية، وإحراز طفرة تنموية هائلة في هذا القطاع.

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كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمتضمن تعديل مسمى “كلية الحاسبات والمعلومات” بجامعة سوهاج، ليصبح “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”.

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بقلم صفية حمدي

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