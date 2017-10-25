الحكومة تروج 600 فرصة استثمارية بالقناة والعاصمة الإدارية في السعودية

أحمد عاشور عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الفرص الاستثمارية لمصر فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" فى العاصمة السعودية "الرياض"، والتى أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، ويشارك فى المؤتمر أكثر من 2500 من الشخصيا



أحمد عاشور

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الفرص الاستثمارية لمصر فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة “مستقبل الاستثمار” فى العاصمة السعودية “الرياض”، والتى أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، ويشارك فى المؤتمر أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة فى عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، والذين يتجاوز مجموع قيمة الأصول التى يديرها المتحدثون فى المؤتمر نحو 22 تريليون دولار.

وشارك فى الجلسة بجانب الوزيرة، كل من بيير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، وليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، وزايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى.

وأكدت الوزيرة، أن مصر نجحت فى تجاوز التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية، حيث تم العمل على تطوير البنية الاساسية والطرق والمشاركة مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، فى ظل استهداف الحكومة الاعتماد في 2022 علي 20% من الطاقة المتجددة، كما اتخذت مصر اجراءات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، والمساهمة فى التنمية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى 2017- 2018، وتعمل على الاستثمار فى البشر سواء فى التعليم أو الصحة فهو افضل استثمار، مشيرة إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا فى البترول والغاز والطاقة المتجددة، موضحة أن شركات امريكية وبريطانية وسعودية قامت بضخ استثمارات خلال الشهور الماضية فى مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية لدعم عملية التنمية وزيادة النمو الاقتصادى عبر دعمها لمشروعات تنموية واستثمارية.

ودعت الوزيرة، المشاركين فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، اضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

وأكد وزير التجارة والصناعة والسياحة البحرينى، دعم بلاده لمصر اقتصاديا، موضحا أن الحل لزيادة النمو هو توسيع الاقتصاد.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الايطالى، أن مشكلة اللاجئين تمثل فرصة كبيرة من أجل التكامل بين اوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، فهؤلاء الاشخاص يبحثون عن معيشة افضل، موضحا أنه يجب العمل على تنظيم تدفق اللاجئين إلى اوروبا للاستفادة منهم فى فرص العمل.