الحكومة ترهن طرح شركات سيمنس في البورصة بتشغيلها تجاريا

مها أبوودن وعمر سالم:رهنت «القابضة لكهرباء مصر»، طرح شركات مشروعات «سيمنس» الألمانية فى البورصة، بالتشغيل التجارى لمحطاتها.وتخطط وزارة الكهرباء، لإنشاء وطرح 4 شركات بالبورصة، منها 3 لإدارة 3 محطات تقوم «سيمنس» بإنشائها فى «بنى سويف»، و«البرلس

مها أبوودن وعمر سالم:

رهنت «القابضة لكهرباء مصر»، طرح شركات مشروعات «سيمنس» الألمانية فى البورصة، بالتشغيل التجارى لمحطاتها.

وتخطط وزارة الكهرباء، لإنشاء وطرح 4 شركات بالبورصة، منها 3 لإدارة 3 محطات تقوم «سيمنس» بإنشائها فى «بنى سويف»، و«البرلس»، و«العاصمة الإدارية الجديدة»، بقدرات إجمالية 14.4 ألف ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات يورو، بخلاف شركة مشروعات الخطة العاجلة، التى تتولى إدارة مجموعة محطات نفذتها الوزارة خلال العام الماضى، باستثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة 3.6 ألف ميجاوات.

وقال المهندس جابر دسوقى، رئيس «القابضة» فى تصريحات لـ«المـال»، إنها لن تستطيع تحديد قيمة أصول الشركات، إلا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح أن إجراءات التقييم يقوم بها شركة تابعة لبنك الاستثمار القومى، مع الاستعانة بوزارة المالية، وبعض الجهات المعنية، متوقعاً طرح الشركات الثلاث بسوق المال، خلال العام المقبل.

وأكد المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس «القابضة»، أنه لن يتم تسريح محصلين أو كشافين، نتيجة تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، مشيرا إلى أن الهدف منها، هو تقديم خدمة مميزة للمواطن، بأقصى سرعة، وأقل مجهود.

وكشف خلال مؤتمر صحفى للدفع والتحصيل الإلكترونى للكهرباء، أمس، أن رسوم شحن الكروت تترواح بين «2 – 8» جنيهات، وجنيها واحدا إلى 5 جنيهات، رسوما لسداد قيمة الفاتورة الكترونيا، حسب شريحة الاستهلاك.

وقال إن تحصيل فواتير النظافة، ستكون كما هى عبر فواتير الكهرباء، لافتاً إلى ان الوزارة لا تستطيع فصلها، والمنوط بذلك مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن شركات التوزيع تعاقدت مع شركة دلتا للأنظمة الالكترونية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (Efinance)، والجهات التابعة لها، على خدمة التحصيل الإلكترونى، وهى (مكاتب البريد – مصارى- Bee – أمان – تمام – سداد – ممكن – خالص)، لجميع أنواع العدادات، سواء التى تعمل بنظام الفواتير، أو بنظام الدفع المسبق، أو العدادات الذكية.