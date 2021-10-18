الحكومة : تركيب 550 ألف عداد كودى للتحول من نظام الممارسة ولا يوجد نقص بالعدادات

بسبب تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب فى تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة

رصدت الحكوم تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب فى تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نقص فى العدادات بشركات توزيع الكهرباء.

وشددت الوزارة على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولاً بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفى لكل الطلبات المقدمة.

ونوهت إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالى 550 ألف عداد كودى للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية فى إجراء المعاينات لباقى المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودي.

وناشدت وزارة الكهرباء المواطنين الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي: “eservices.eehc.gov.eg” حال وجود أى استفسارات أو شكاوى.

وذكرت فى سياق متصل، أن عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء نحو مليون و800 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية.

وبلغ إجمالى المعاينات التى تم إجرائها أكثر من 900 ألف معاينة للوحدات حتى الآن، ويستوجب على كافة المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية متابعة الطلبات الخاصة بهم، حيث تحتاج بعض الطلبات إلى استكمال بعض المستندات المطلوبة أو تصحيح أى خطأ، وذلك تجنباً لتأخر إتمام المعاينة والمقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.

وناشدهم فى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، أو المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء (eservices.eehc.gov.eg).

وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى (rumors@idsc.net.eg).