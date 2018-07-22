الحكومة ترفع سعر الغاز الطبيعى.. والأسواق تدرس التداعيات

■ أزمة فى «المخابز».. والشعبة تلتقى وزير التموين «الثلاثاء» لطرح الحلول ■ «الغرف التجارية» يبحث انعكاسات القرار.. و«حماية المستهلك» يناقش أثره على محدودى الدخل ■ المطاعم والكافيهات تقر زيادة طفيفة.. وارتفاع نسبى فى الدواجن محمد



■ أزمة فى «المخابز».. والشعبة تلتقى وزير التموين «الثلاثاء» لطرح الحلول

■ «الغرف التجارية» يبحث انعكاسات القرار.. و«حماية المستهلك» يناقش أثره على محدودى الدخل

■ المطاعم والكافيهات تقر زيادة طفيفة.. وارتفاع نسبى فى الدواجن



محمد ريحان ومحمد مجدى وعمر سالم



تنتظر الأسواق زيادة جديدة خلال المرحلة المقبلة فى أسعار عدد من السلع والخدمات اعتبارا من الشهر المقبل على خلفية ارتفاع تعريفة الغاز الطبيعى المستخدم للأغراض التجارية، بحسب عدد من أعضاء الغرف التجارية.

وقرر مجلس الوزراء السبت، زيادة أسعار الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والتجارى بنسبة تتراوح بين 33.3 و%75، اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا وتتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، مقابل 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها %75، بينما تحاسب الشريحة الثانية، والتى تبدأ من 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 بنحو 250 قرشًا للمتر الواحد، مقابل 175 قرشا، بزيادة %42.8، فيما تحاسب الشريحة الثالثة، التى يزيد استهلاكها على 60 متراً بنحو 300 قرش للمتر المكعب بدلا من 225 قرشا، بزيادة قدرها %33.3.

وقال اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريح خاص لـ»المال» إن الجهاز سيدرس قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على المنازل وبحث تداعياته على محدودى الدخل.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعى للأغراض التجارية قد تتسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن خلال المرحلة المقبلة، لكون بعض شركات ومزارع الدواجن تعتمد على الغاز الطبيعى فى التربية بجانب أسطوانات البوتاجاز.

ولفت إلى أن الركود الكبير فى المبيعات قد يجبر البعض على محاولة السيطرة على الأسعار منعاً لمزيد من الركود.

وفى تصريح مقتضب لـ«المال» قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: سندرس القرار لمعرفة مدى انعكاسه على أسعار السلع والخدمات المقدمة.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، إنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات القرار على الأغراض التجارية.

وأشار إلى أن %30 من المخابز البلدية العاملة فى القاهرة الكبرى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود فى إنتاج الخبز المدعم، ما يعنى ارتفاع التكلفة بشكل كبير على تلك المخابز.

ولفت إلى أن هذه الزيادة تعتبر صدمة جديدة للقطاع بعد الزيادة التى طرأت منذ شهر على أسعار المواد البترولية، قائلاً «ده خراب علينا مش حنقدر نتحمله».

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت منتصف يونيو الماضى، أنها ستتحمل فارق تكلفة سعر السولار على أصحاب المخابز المدعمة.

وأوضح حماد أن الشعبة ستطالب وزير التموين خلال الاجتماع المقبل بضرورة تحمل الحكومة فارق زيادة سعر الغاز الطبيعى أسوة بتحملها فارق سعر السولار خلال الشهر الماضى لضمان عدم توقف المخابز عن العمل وتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأكد محمد إمبابى، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والكافيهات فى غرفة تجارة الجيزة، أن زيادة تعريفة الغاز الطبيعى ستتسبب فى رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة، إلا أنها لن تكون زيادة كبيرة وجار معرفتها والوقوف عليها.

ولفت إلى أن تكلفة الغاز الطبيعى فى الكافيهات والمطاعم لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بباقى الوقود المستخدم مثل الكهرباء.

وأشار إلى أن سوق المطاعم والكافيهات تستطيع استيعاب الزيادة التى طرأت على أسعار الغاز، قائلا: «مش هتفرق كتير مع رواد المطاعم والكافيهات».

وأوضح أن زيادة اسعار الطاقة جزء من خطة الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، ويجب على الجميع أن يتقبل ذلك.