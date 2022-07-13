الحكومة ترفع سعر السولار لأول مرة منذ تطبيق «التسعير التلقائي»

قررت لجنة تسعير الوقود لأول مرة منذ تشكيلها زيادة سعر السولار فى السوق المحلية، ووفقا لقرار اللجنة تم زيادة سعر لتر السولار بقيمة 50 قرشا ليقفز من 6.75 جنيه إلى 7.25 جنيه بنسبة زيادة قرابة 7.4%.

وبدأت الحكومة في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع يولية / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019.