الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية

الزيادات الجديدة تسري بدءا من أغسطس القادمعمر سالمأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفق شرائح محددة .ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن ش

الزيادات الجديدة تسري بدءا من أغسطس القادم

عمر سالم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفق شرائح محددة .

ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن شريحة الاستهلاك الأولى للغاز الطبيعي بالمتر المكعب تتراوح بين صفر و٣٠ متر مكعب ويكون سعرها ١٧٥ قرشا للمتر المكعب، وتتراوح الشريحة الثانية للاستهلاك بين ٣٠ و٦٠ متر مكعب يكون سعرها ٢٥٠ قرشا للمتر المكعب.

أما الشريحة الثالثة من الاستهلاك فهي ما يزيد عن ٦٠ متر مكعب ويكون سعرها ٣٠٠ قرش للمتر المكعب.

وبحسب القرار، يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل.



وتعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، حيث صارت الشريحة الأولى 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.







وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية من 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.





كما ارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.







ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، أي أغسطس المقبل











وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6

