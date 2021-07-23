طاقة

الحكومة ترفع أسعار البنزين ومنتجاته .. وتثبت السولار والمازوت

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة و تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية ، و ذلك للربع يوليو…

المال - خاص 11:15 ص, الجمعة, 23 يوليو 21 11:15 ص, الجمعة, 23 يوليو 21

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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة و تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية ، و ذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 ، حيث تم تعديل أسعار البنزين ومنجاته بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا.ً

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وجاءت الأسعار الجدية بحسب القرار كالآتى: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

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بقلم المال - خاص

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