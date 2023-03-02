الحكومة ترفع أسعار البنزين والمازوت وغاز السيارات

أعلنت الحكومة فى بيان عن
وأرجعت الحكومة فى بيان أصدرته وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار .
واتخذ القرار عقب عقد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتماعها الذي يتم بشكل ربع سنوى
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:
8.75 جنيه للتر البنزين 80.
10.25 جنيه للتر البنزين 92.
11.50 جنيه للتر البنزين 95.
6000 جنيه سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز .
وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .
و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .