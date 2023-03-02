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الحكومة ترفع أسعار البنزين والمازوت وغاز السيارات

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تثبيت السولار والمازوت المورد لقطاعات الكهرباء والصناعات الغذائية

الحكومة ترفع أسعار البنزين والمازوت وغاز السيارات
نسمة بيومي

نسمة بيومي

12:23 ص, الخميس, 2 مارس 23

أعلنت الحكومة فى بيان عن

زيادة
أسعار البنزين بكافة أنواعه والمازوت وغاز السيارات وتثبيت أسعار السولار والمازوت المورد لقطاعات الكهرباء والصناعات الغذائية .

وأرجعت الحكومة فى بيان أصدرته وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار .

واتخذ القرار عقب عقد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتماعها الذي يتم بشكل ربع سنوى

والتوصية
بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:

8.75 جنيه للتر البنزين 80.

10.25 جنيه للتر البنزين 92.

11.50 جنيه للتر البنزين 95.

6000 جنيه سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز .

وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .

نسمة بيومي

نسمة بيومي

12:23 ص, الخميس, 2 مارس 23