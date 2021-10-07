طاقة

الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشا

2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء
نسمة بيومي 1:53 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 1:53 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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أصدرت لجنة تسعير الوقود قرارها بزيادة أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الجمعة.

وتم نشر القرار بالوقائع المصرية، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشا، كما أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اليوم الجمعة.

وجاءت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل 7 جنيهات.

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فيما تم تحديد سعر بيع المتر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين 375 قرشًا بالمواصفات العادية، شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

وحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيـه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى.

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فيما يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10 ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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