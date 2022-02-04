الحكومة ترفع أسعار البنزين بكافة أنواعه 25 قرشا

7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022 .

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود فى آخر قرارتها أكتوبر الماضى زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10 ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019، ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن اتخذت اللجنة نحو 9 قرارات.