الحكومة ترصد 591 مليون جنيه لمكالماتها الهاتفية والإنترنت

مها أبوودن:رغم أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لضغط النفقات وترشيدها، وتسعى جاهدة إلى فض التشابكات المالية بين بعض الجهات، نتيجة لتراكم ديون معظمها فى شكل فواتير كهرباء وتليفون منذ سنوات، إلا أنها رصدت 591 مليون جنيه لمكالماتها ولشبكة الإنترنت فى موازنة العام المالى الحالى (2018/2017).ومما لاشك فيه

مها أبوودن:

رغم أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لضغط النفقات وترشيدها، وتسعى جاهدة إلى فض التشابكات المالية بين بعض الجهات، نتيجة لتراكم ديون معظمها فى شكل فواتير كهرباء وتليفون منذ سنوات، إلا أنها رصدت 591 مليون جنيه لمكالماتها ولشبكة الإنترنت فى موازنة العام المالى الحالى (2018/2017).

ومما لاشك فيه أن معظم قيم تلك الفواتير تتحول إلى تشابكات مالية متراكمة على مدار السنوات المتتالية، فتذهب جهود الحكومة فى فض التشابكات المالية هباء، وقد بلغت قيمة مديونيات فواتير تليفونات وإنترنت مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» وحده ، وفقا لآخر إحصاء حكومى معلن ، نحو 140 مليون جنيه، تمت إضافتها إلى جملة مديونياته التى تحتاج إلى تصفية قد تضطر الحكومة بسببها إلى بيع أصل من أصوله.

و بلغت فاتورة التليفون المقدرة للجهات الحكومية فى الموازنة الحالية، 405 ملايين جنيه، و66 مليونا للإنترنت.

وقال مصدر حكومى، إن حجم التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، لا يمكن حصرها على وجه التحديد، ولكنها متشعبة بين الخزانة العامة والتأمينات والكهرباء وبنك الاستثمار القومى، والاتصالات والبترول و«فاكسيرا» وغيرها من الجهات الحكومية، لكن القسم الأكبر منها هو الجزء المتعلق بمديونيات الخزانة العامة والتأمينات.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى فض معظم تلك التشابكات، لكن إنهاءها شبه مستحيل، لأن المديونيات تتراكم سنويا، مشيرا إلى فض تشابكات بقيمة 25 مليار جنيه تقريبا، معظمها مديونيات بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى والتأمينات.

وللتشابكات المالية، أثر سئ فى تقليص قدرات الجهات الحكومية على التطوير أو إقامة المشروعات، لأن عدم تحصيل فواتير المديونيات، التى تمثل موارد لتلك الجهات يجعلها غير قادرة على الاستثمار، مثلما حدث فى حالة فواتير الكهرباء المستحقة على الجهات الحكومية.