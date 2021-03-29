الحكومة ترد على شائعات تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال تكريك السفينة الجانحة

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة في القناة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

وأوضحت الحكومة أن أنفاق قناة السويس بعيدة تماماً عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك، وأن المنطقة لا يتواجد بها أي أنفاق.

وأكدت أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهيئة قناة السويس جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة.

وناشدوهم ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة(www.suezcanal.gov.eg).