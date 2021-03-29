نقل وملاحة

الحكومة ترد على شائعات تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال تكريك السفينة الجانحة

أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة
صفية حمدي 11:38 ص, الأثنين, 29 مارس 21 11:38 ص, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة في القناة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

اقرأ أيضا  ربيع : التحقيقات ستتم بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة.. وحق الدولة لن يضيع

وأوضحت الحكومة أن أنفاق قناة السويس بعيدة تماماً عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك، وأن المنطقة لا يتواجد بها أي أنفاق.

وأكدت أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

اقرأ أيضا  النائب العام يقرر حبس 8 متهمين في حادث تصادم قطاري سوهاج

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهيئة قناة السويس جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة.

وناشدوهم ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة(www.suezcanal.gov.eg).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

النائب العام يقرر حبس 8 متهمين في حادث تصادم قطاري سوهاج

وائل كمال 11:03 ص, الأثنين, 29 مارس 21

«النقل» تدرس تخفيض %25 من رحلات السكة الحديد اليومية

مدحت إسماعيل 10:32 ص, الأثنين, 29 مارس 21

رئيس هيئة قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80%

نادية سلام 8:37 ص, الأثنين, 29 مارس 21

السفينة الجانحة تستجيب لمناورات تعويمها فجر الإثنين

نادية سلام 8:33 ص, الأثنين, 29 مارس 21

مميش: شركات التأمين قد تأخذ خطوة لرفع قيمة تأمين عبور السفن من قناة السويس (فيديو)‎

محمد مجدي 2:04 ص, الأثنين, 29 مارس 21

مميش: من حقنا أخذ تعويضات من شركة السفينة الجانحة أو مقاضاتها (فيديو)‎

محمد مجدي 2:00 ص, الأثنين, 29 مارس 21