الحكومة ترد على شائعات انتشار الأسماك الفاسدة بالأسواق

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق الأسماك

رصدت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء بشأن غياب الرقابة على الأسواق ما تسبب في انتشار الأسماك الفاسدة، وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق الأسماك، وأن جميع الأسماك المتداولة في الأسواق صالحة وآمنة.

وشددت الوزارة على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على جميع الأسواق، وعلى أماكن عرض والبيع الخاصة بالأسماك بمختلف المحافظات، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الحكومة : رفع إنتاجية عدد كبير من مزارع الأسماك

ونوهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال تقرير الحكومة في سياق متصل، إلى أنه تم طرح مواقع بحرية للاستزراع السمكي ، وتطوير إنتاج أقدم مزرعة سمكية في كفر الشيخ ورفع إنتاجية عدد كبير من المزارع للوصول إلى 3 مليون طن بحلول 2030.

وتم طرح مواقع للاستزراع البحري، بجانب تطوير ورفع إنتاجية المزارع، ويتم حالياً تطوير مزرعة الزاوية في الحامول بكفر الشيخ وهي من أقدم مزارع الإنتاج السمكي.

حيث تبلغ مساحة المزرعة 150 فداناً، وتضم 47 حوضاً، وسوف يتم رفع إنتاجيتها إلى 1500طن لتعود أحدث مزرعة استرشادية لاستزراع أسماك (البلطي والبوري والطوبار والمبروك)، بحجم إنتاجية غير مسبوقة تصل إلى 9 أطنان في الفدان.

وذلك على أن يتم رفع إنتاجية المزرعة من 8 إلى 10 طناً للفدان وخاصة بعد تصغير مساحة الأحواض إلى 4 أفدنة باستخدام زريعة سمكية من مفرخ المزرعة والذى يعمل بطاقة إنتاج تصل 6 ملايين ذريعة سنوياً.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.