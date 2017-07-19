الحكومة ترد على رفع سعر الرغيف وزيادة أسعار سكر وزيت التموين

أحمد الدسوقىرد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على 4 شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية.وتتمثل الشائعات الأربع فى رفع سعر رغيف الخبز المدعم، وزيادة أسعار السكر والزيت في مقررات أغسطس، واحتواء الفواكه الصيفية ومنها البطيخ ‏والخوخ على مبيدات

أحمد الدسوقى

رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على 4 شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية.

وتتمثل الشائعات الأربع فى رفع سعر رغيف الخبز المدعم، وزيادة أسعار السكر والزيت في مقررات أغسطس، واحتواء الفواكه الصيفية ومنها البطيخ ‏والخوخ على مبيدات سامة، وقرار بوقف تصدير بعض الحاصلات الزراعية للأسواق الخارجية.

ونفى المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، والذى حصلت “المال” على نسخة منه، نقلاً عن وزارة التموين رفع سعر رغيف الخبز المدعم على المواطنين، مؤكدا أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم، وأن الحكومة ملتزمة بتوفيره للمواطنين بسعر 5 قروش, وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وتأكيدا على حرص الدولة ‏لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال إن تحرير سعر تداول الدقيق المدعم يهدف إلى تعظيم دور المطاحن ‏والمخابر باعتبارها شريكة في صناعة الخبز التي تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميًا, مشيرا ‏إلى أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من ‏خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر ‏أيضا، الأمر الذي يؤدي بدوره لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق ‏المدعم وتقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات ‏القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.‏

وفيما يتعلق بزيادة أسعار السكر والزيت في مقررات أغسطس، أكد نقلا عن وزارة التموين أن أسعار السلع التي تباع مقابل الدعم التمويني كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني والذين يزيد عددهم عن 70 مليون مواطن.

وأشار إلى أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيها والأرز 650 قرشا، لافتا إلى أنه يوجد قائمة من 20 سلعة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيها شهريا للمشتريات التي يرغب فيها دون إجبار علي شراء سلع دون الأخرى.

وأكد نقلاً عن الوزارة أن المواطنين سوف يحصلون على سلع المقررات التموينية لشهر أغسطس القادم بالأسعار المحددة دون أي زيادات.

وفى سياق متصل نفي أى أنباء تُفيد باحتواء الفواكه الصيفية ومنها ‏البطيخ والخوخ على مبيدات سامة وتسببها في إصابة المواطنين بنزلات معوية.

وأكد نقلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الفواكه الصيفية ومنها ‏البطيخ والخوخ ‏‏الموجود بالأسواق آمنة تماما وغير ضارة ولا تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن المعمل المركزي لتحليل “متبقيات المبيدات” يحصل على عينات بصفة دورية ومستمرة من الأسواق الرئيسية للكشف عن مدى تركيز المبيدات بهذه المحاصيل, مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق نظام “المطبقين”، في جميع المحافظات، موضحا أن النظام الجديد سيعمل على التخلص من كل المشاكل الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وفى النهاية نفى إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار بوقف تصدير العنب والفراولة للأسواق الخارجية، مشيرا الى أن القرار المشترك لوزيري التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي, الصادر خلال شهر مايو الماضي, قد وضع منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، وذلك بهدف ضمان سلامة المنتجات المصدرة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية، خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

كما أوضح أنه منذ تطبيق هذا القرار لم يتم رصد أي مخالفة بشأن شحنات العنب المصدرة إلى الخارج، وهو الأمر الذى يؤكد التزام الشركات المصدرة بتطبيق هذه المنظومة الجديدة، مشيرةً إلى أنه تم إضافة الفراولة والفلفل بداية من الموسم التصديري القادم والذى من المقرر أن يبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة, فضلاً عن دراسة إدخال الطماطم والجوافة أيضا.

وقال إن وزارة التجارة تسعى جاهدة لفتح المزيد من الأسواق أمام صادرتنا من الحاصلات الزراعية، وكان آخرها نجاح المباحثات التي أجراها وزير التجارة والصناعة مع الحكومة الصينية بشأن فتح باب التصدير أمام العنب المصري لدخول السوق الصيني.