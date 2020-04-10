الحكومة ترد على توقف مشروعات هيئة الأنفاق بسبب «كورونا»

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقف مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بين الشائعات التي رصدها في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات خلال الفترة (من 3 حتى 10 إبريل 2020).

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن توقف العمل في مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة النقل أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات الهيئة القومية للأنفاق، وأن كل المشروعات بما فيها مشروعات الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق وأيضًا القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة ودون توقف.

وشددت وزارة النقل على أنه سوف يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخطط لها.

وخلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أكدت وزارة النقل أيضًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة.

والتي تشمل مشروعات المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي، ومشروعات البنية التحتية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل) .

وتابعت الوزارة أن ذلك بجانب إطلاق حملة موسعة لتطهير القطارات ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتعقيمها ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي النهاية ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

ويصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات كل جمعة أسبوعيًّا بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر أيضًا استمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في المتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية ومتابعة ردود الفعل وتحليلها لتوضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقف مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بين الشائعات التي رصدها في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات خلال الفترة (من 3 حتى 10 أبريل 2020).