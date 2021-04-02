الحكومة ترد على أنباء غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف ومصروفاتها

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي انه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف ، ونفت تلك الأنباء،…

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي انه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف ، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها.

وأوضحت أن هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها.

وأشارت إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.

وذكرت في سياق متصل، أن هيئة الأوقاف حققت أرقاماً قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالي، حيث حققت 124.658.351 جنيه خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها نحو 35 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق.

وبلغ إجمالي ما تم تحصيله في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من الإيرادات والأرباح 1.070.690.857 جنيه، بزيادة قدرها 197 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بـ 22.7 %.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الأوقاف جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (23931216 /02).