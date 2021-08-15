الحكومة ترد على أنباء طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة في الأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وناشد في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).