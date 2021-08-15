اقتصاد وأسواق

الحكومة ترد على أنباء طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه

ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة
صفية حمدي 12:08 م, الأحد, 15 أغسطس 21 12:08 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة في الأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وناشد في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).

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بقلم صفية حمدي

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