الحكومة ترد على أنباء تصدير الكهرباء لأوروبا بأسعار مدعومة : «لا خطوط ربط حتى الآن»

لا يوجد في الأساس أي ربط كهربائي بين مصر وأى دولة أوروبية حتى الآن

رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تصدير الحكومة الكهرباء إلى دول أوروبية بسعر مدعم أقل من السعر المحلي.

وفي بيان رسمي، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا صحة لتصدير مصر الكهرباء إلى دول أوربية بسعر مدعم أقل من السعر المحلي، وأنه لا يوجد في الأساس أي ربط كهربائي بين مصر وأى دولة أوروبية حتى الآن.

وأشارت الوزارة خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن تصدير مصر الكهرباء إلى الخارج يأتي نتيجة امتلاكها احتياطيًّا ضخمًا من الطاقة وبمختلف أنواعها – سواء الغاز أو الكهرباء أو الطاقة المتجددة- مما يسهم في زيادة الدخل القومي، وجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.

ونوهت في سياق متصل، إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان الذي سيجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك. ف بنظام DC، وسوف تتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات.

وتابعت أن المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبّية، ويحوّل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء بالقارّة الأوروبّية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

«عايزين نكسب».. الصندوق السيادي ينفي تصدير الكهرباء لأوروبا بأسعار مدعومة

وكان قد نفى أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ما تناقلته وسائل الإعلام الصادرة من تركيا وقطر بشأن عزم مصر تصدير الكهرباء لأوروبا بسعر 2.5 سنت الكيلو وات، وهو سعر أقل من سعر البيع للمستهلك المصري.

وكانت وسائل الإعلام الصادرة من الخارج قد تناقلت أخبارا تشير إلى عزم مصر تصدير الكهرباء بأسعار مدعومة أقل من سعرها في مصر.

ولفت سليمان في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة إم بي سي مصر، أن تصريحات الأخيرة بشأن تصدير مصر فائض إنتاجها من الكهرباء، تم تداوله بما وصفه “أنصاف حقائق”.

مضيفا أن السعر الذي أشار إليه في تلك التصريحات يخص الانتاج التنافسية التي وصلت إليها مصر بعد سنوات من الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مثل مشروع بنبان في اسوان.



