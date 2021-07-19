الحكومة ترد على أنباء انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق بمحطات الوقود على مستوى الجمهورية

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية في مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لانتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بأي من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأن كافة منتجات البترول في جميع محطات الوقود سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وشددت على أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود بما فيها البنزين بأنواعه لتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من مطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف أو متلاعب بالوقود.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة والقلق البلبلة بين المواطنين.