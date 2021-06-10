اقتصاد وأسواق

الحكومة ترد على أنباء استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً بمزارع الدواجن

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية
صفية حمدي 1:08 م, الخميس, 10 يونيو 21 1:08 م, الخميس, 10 يونيو 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، وتم نفي تلك الأنباء.

وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كافة الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

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وأشارتا إلى شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وعلى مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

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بقلم صفية حمدي

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