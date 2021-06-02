اقتصاد وأسواق

الحكومة ترد على أنباء إيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء اعتبارًا من يونيو

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
صفية حمدي 3:55 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 3:55 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء القديمة اعتبارًا من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.

وشددت على استمرار صرف المعاشات بالبطاقات الزرقاء القديمة من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، باعتبار المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه.

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وأوضحت الهيئة أن عملية التحويل إلى أنظمة الصرف الجديدة ستتم على مراحل، بحيث يستمر سريان البطاقات الزرقاء كما هي، إلى حين التحويل إلى الأنظمة الجديدة وتنشيطها للصرف.

وذكرت في سياق متصل، أن الدولة تسعى لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تدعم عمليات السحب النقدي فقط، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة.

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ومنها كروت الصرف “ميزة”، والمحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام، سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية، أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وجميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة لسداد جميع الاستحقاقات الحكومية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

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وطلبا في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن الرجوع للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (nosi.gov.eg).

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بقلم صفية حمدي

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