الحكومة ترد على أسباب رفع أسعار الكهرباء وقطع علاقاتها مع قطر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منذ قليل، تقريرًا عن أبرز التساؤلات والانتقادات والإشادات الموجهة للحكومة للفترة من 30 يونيو إلى 7 يوليو 2017، وعلى رأسها الاستفسارات التي تتعلق بتحريك أسعار الكهرباء، والخلاف العربي مع قطر2017.

وتضمن التقرير كيف تواجه الحكومة عجز الموازنة العامة للدولة وخفض بند الدعم الذي كان متوقعًا أن يبلغ حوالي 400 مليار جنيه، وخفض دعم الكهرباء الذي بلغ 80 مليارًا، ما دفع الحكومة لضرورة تحريك الأسعار لتتفادى الدولة خسائر جسيمة يصعب الاستمرار في دفع فاتورتها في ضوء الحاجة الماسة للدفع بالتنمية.



وأصدرت الحكومة منذ الربع الأخير من العام الماضى، سلسة من القرارات الاقتصادية التى كانت لها آثار ملحوظة على الأسواق، وتسببت فى رفع الأسعار، منها التحول للعمل بضريبة القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى بدلا من ضريبة المبيعات، لترتفع الضريبة من 10 إلى %14، تلاه قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وزيادة أسعار المحروقات فى نفس الشهر، مرورا بزيادة أسعار المحروقات نهاية يونيو الماضى للمرة الثانية، ثم رفع أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية والصناعية والتجارية بنسب مختلفة، ورفع سعر الفائدة بنحو %7 خلال 7 شهور.

ووفقا لوزارة الكهرباء الخميس الماضى، فقد ارتفعت الأسعار لجميع الشرائح التجارية، وتحاسب الشريحة الأولى التى تستهلك 100 كيلووات بسعر 45 قرشا للكيلووات، بدلا من 35 بزيادة %29.

والشريحة الثانية التى تستهلك حتى 250 كيلووات، بـ84 قرشا، بدلا من 69 بزيادة تقترب من %22 والشريحة الثالثة التى تستهلك حتى 600 كيلووات، بـ96 قرشاً، بدلا من 69 بزيادة %22.

وتحاسب الشريحة الرابعة التى تستهلك حتى 1000 كيلووات، بـ135 قرشاً، بدلا من 96، بزيادة %41، والشريحة الخامسة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، بـ140 قرشا، بدلا من 96، بزيادة %46.

كما رفعت أسعار المحروقات، الخميس قبل الماضي، إذ بلغ سعر بنزين 80 3.65 جنيه بعدما كان 235 قرشا, و 5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، ورفعت أسطوانة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 بارتفاع 100%..

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