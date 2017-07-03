الحكومة ترد على أسئلة خفض الدعم وفيديوهات مبارك واتهامات الإسراف

أحمد إسماعيل نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارء، منذ قليل، تقريرا عن الاستفسارات بخصوص تحريك أسعار المحروقات لعام 2017. وكان من ضمن الاستفسارات ظهور فيديو قديم للرئيس السابق محمد حسنى مبارك يتحدث فيه عن عدم إمكانية رفع الدعم، ويقول "صندوق النقد طلب مني رفع أسعار الطاقة والكهرباء والبنزين، قلتلهم

أحمد إسماعيل

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارء، منذ قليل، تقريرا عن الاستفسارات بخصوص تحريك أسعار المحروقات لعام 2017.

وكان من ضمن الاستفسارات ظهور فيديو قديم للرئيس السابق محمد حسنى مبارك يتحدث فيه عن عدم إمكانية رفع الدعم، ويقول “صندوق النقد طلب مني رفع أسعار الطاقة والكهرباء والبنزين، قلتلهم أبدا أنا مقدرش أرفع الدعم وأغلي أسعار على المواطن الغلبان مش حيلاقي يأكل أو يشرب ولا يتعلم؟”.

وذكر التقرير بعض الاستفسارات الأخرى مثل أثر تحريك أسعار المحروقات على أسعار السلع والخدمات وأثرها على المواطن، وأيضا عن التوقيت وإجراءات اتخاذ القرار لماذا الآن ؟ وهل لم يكن هناك بديل؟ وما هي إجراءات وآليات الحكومة للسيطرة على الأسعار ومكافحة الجشع؟

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار المحروقات، يوم الخميس الماضي، حيث بلغ سعر بنزين 80 3.65 جنيه بعدما كان 235 قرشا, و 5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، ورفعت أسطوانة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 بارتفاع 100%.