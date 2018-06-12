الحكومة تراهن على القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى

مدحت إسماعيل:تراهن الحكومة خلال الفترة المقبلة على شركات القطاع الخاص، لدعم منظومة التعليم الفنى، عبر التوسع فى توقيع اتفاقات الشراكة بين وزارة التربية التعليم وشركات القطاع الخاص.قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعلن خلال الشهرين المقبلين عن خطة متكاملة لرفع جودة التعليم الفنى و

مدحت إسماعيل:

تراهن الحكومة خلال الفترة المقبلة على شركات القطاع الخاص، لدعم منظومة التعليم الفنى، عبر التوسع فى توقيع اتفاقات الشراكة بين وزارة التربية التعليم وشركات القطاع الخاص.

قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعلن خلال الشهرين المقبلين عن خطة متكاملة لرفع جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى، لافتاً إلى وضع إطار منظومة المناهج، وآلية التقييم للطلاب مرتبطة بالمهارات والابتكارات، على غرار نظام التعليم الأساسى، مشيرًا إلى أن أفكار التعليم الفنى الحالية لا بد من «غربلتها».

أضاف شوقى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر توقيع عقد اتفاقات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية لتنفيذ مبادرة صناع مصر، أن التعليم الفنى يستحوذ حالياً على نصيب %55 من التعليم بشكل عام، لكنه ليس بالجودة والكفاءة التى يتطلبها سوق العمل.

لفت إلى مبادرة «صناع مصر»، بمثابة نواة لما هو مطلوب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير التدريب المناسب للطلاب إلى جانب توفير فرص عمل، ودخل مناسب، الأمر الذى يشجع الكثير بالالتحاق بالتعليم الفنى، ويكون عاملًا فى تنمية المهارات، ومن ثم توفير عمالة مصرية منافسة للدول الخارجية فى الصناعات.

يشار إلى أن مبادرة صناع مصر تهدف إلى إكساب طلاب التعليم الفنى مهارات جديدة مبتكرة، من خلال منظومة لها معايير دولية، تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين لسد عجز سوق العمل المحلى والعالمى، عبر تدريب 15 ألف طالب فى المرحلة الأولى فى 45 مدرسة تتبع 5 شركات كبرى: مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية «شركة العربى»، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس «شركتا الماكو وإجيترافو»، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية «شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير»، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية «مجموعة طلعت مصطفى»، ومدارس السويدى الفنية «شركة السويدى».

بلغ عدد مدارس التعليم الفنى الزراعى والصناعى والتجارى والفندقى 2204 مدارس، التحق بها 1.108 مليون طالب فى العام الدراسى 2016ـ2017، وأعلنت وزارة التربية والتعليم فى 2016 عن بدء تنقيح خطط التعليم والتدريب المهنى ووضعها فى خطة واحدة، تقوم على 5 محاور رئيسية، تتمثل فى تقييم المنظومة، والتركيز على تحقيق جودة المجال بما يساير النظم العالمية، وتحويل التعليم الفنى إلى نظام جاذب لعدد أكبر من الطلاب، فضلاً عن تحسين التنافسية عبر اعتماد برامج التدريب عالمياً، وربط مجال التعليم بمؤسسات الإنتاج.

أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الدول الصناعية الكبرى مثل الصين، واليابان، وكوريا، تقدمت فى الصناعة بعد اهتمامها واستثمارها فى الإنسان، بداية من أولى مراحل التعليم.

أوضح شوقى، أننا لا نملك فى الوقت الحالى رفاهية الاختيار، وعلينا توفير نظام تعليمى أفضل من الموجود حالياً للأجيال الحالية والمستقلبية، فى منظومة التعليم بشكل عام.

قال وزير التربية والتعليم، إنه لن تنافس صناعات الدول الخارجية، ووضع التعليم فى شكله الحالى، مضيفا، أنه أصبح هدف الطالب وأولياء الأمور الحقيقى نجاح الابن وحصوله على شهادة فقط»، متابعاً: «ظاهرة الغش المنتشرة حالياً تتطلب وقفة ليس فقط من الوزارة لكن من الطالب وأولياء الأمور، ويجب تغير المفاهيم ليكون الأساس من التعليم اكتساب مهارات وتنمية قدرات وليس شهادة».

أوضح أن الهدف الذى تتبناه الوزارة فى خطتها رفع كفاءة التعليم وبناء الإنسان، ودون النظر إلى الامتحان، الهدف الأول الفهم والثقافة وتنمية القدرات».

تابع: «نظام شهادة الثانوية دمر منظومة التعليم، وأن هناك تقييم خاطئ، لكنه شائع وأن نجاح الوزير مرهون أن تكون نسب نجاح الطلاب %95‎‎».

قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن منظومة التعليم الفنى، ستقدم لها الوزارة التسهيلات للارتقاء بها، مشيراً إلى أن العمل حالياً على عدد من العناصر، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تبدأ من تحديد أولوية الإنفاق، مروراً بدعم شركاء القطاع الخاص.

لفت إلى أن قانون الاستثمار نص صراحة على رد جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع، كون المنشأة ساهمت فى التدريب والتشغيل، فضلاً عن قانون الضرائب نص أيضاً على خصم %10 من الضرائب المستحقة على المنشأة لكل ما هو منفق على التدريب والبحوث.

أشار إلى أنه سيتم إعفاء الصناديق المنشأة، أو المستهدف تأسيسها فى وزارة التربية من الضرائب لدعم المنظومة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد قانون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت مسمى المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن القانون يستهدف فى الأول دعم التدريب الفنى من خلال تلك المنشآت.

من جانبه طالب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنشاء كيان تعليم يختص بالتعليم الفنى والتدريب، مهمته وضع المناهج ومنح الشهادات، لافتا إلى أن الأمر يعطى الطالب دافعًا فى التعليم.

أشار خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى، إلى أن وزارة الإنتاج الحربى، أسرعت بتلك الخطوة وتعاقدت مع أحد المؤسسات العالمية، لوضع مناهج ومراجعة منظومة التعليم الفنى لديها، وساهم فى تخريج عمالة فنية محترفة ومهارة.

تابع: من المؤكد أن الكيان يساعد فى تغير المفاهيم ونظرة المجتمع إلى التعليم الفنى، وأن أحد مستثمرى قطاع الصناعة نفذ تجربة إقامة مصنع للمنتجات الغذائية فى القرى الريفة، ونجح بشكل كبير، وتدرب 135 عاملًا فى أولى مرحلة من المشروع.

أشار إلى أن التعاون المثمر بين القطاعين والخاص، يعولان على تطوير القطاع بسرعة، لا سيما فى ظل توجيهات القيادة السايسية، ورغبة الشركات فى توفير العمالة الماهرة.

أكد إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أنه يدعم مبادرة «صناع مصر»، لافتاً إلى أن التعليم الفنى محور مهم للتنمية المستدامة، وأن المشروعات التى أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية تحتاج إلى آلاف من العمالة الماهرة، فى قطاعى الصيانة والتشغيل. أضاف محلب أنه لا يوجد استثمار دون توافر عمالة ماهرة مدربة، متابعًا: «الاستثمار سيأتى، لكن نحتاج إلى عمالة ماهرة».

دعا مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إلى تغيير نظرة المجتمع نحو القطاع، موضحًا أن الدستور نص على دعم التعليم الفنى، مستطردًا: «+الطوق الوحيد للنجاة من البطالة هو التعليم الفنى، ولضمان الإبقاء على جودة المنتجات فلا جودة دون تعليم فنى متطور».