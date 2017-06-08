الحكومة تدرس منح حوافز الاستثمار للتوسعات

ضم الآلية خلال مناقشات لائحة القانونسحر نصر: استثمارات قطر فى مصر «محمية».. ونحترم تعاقداتناكتب ـ أحمد عاشور وشريف عمر:تدرس وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إمكانية سريان الحوافز التى استحدثها قانون الاستثمار الجديد على توسعات الشركات القائمة قبل صدور القانون.وقالت سحر نص

ضم الآلية خلال مناقشات لائحة القانون

سحر نصر: استثمارات قطر فى مصر «محمية».. ونحترم تعاقداتنا

كتب ـ أحمد عاشور وشريف عمر:

تدرس وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إمكانية سريان الحوافز التى استحدثها قانون الاستثمار الجديد على توسعات الشركات القائمة قبل صدور القانون.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها تلقت استفسارات واسعة من المستثمرين، من بينهم شركة لوريال الفرنسية، عن أسباب عدم السماح للشركات بالحصول على الحوافز عند إجراء توسعات جديدة، طالما أن الهدف تنشيط الحركة الاستثمارية، وتشجيع الصناعات الإستراتيجية.

وذكرت الوزيرة أنها تعمل جاهدة على أن تنص اللائحة التنفيذية على آلية للتعامل مع الحوافز التى تقدم حال قيام الشركات بتوسعات جديدة.

وقانون الاستثمار يمنح العديد من المشروعات مزايا، بينهم إمكانية استرداد بين 30 و%50 من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة على حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام، لكنه يشترط بالشركة منح الحوافز للشركات المؤسسة بعد صدور لائحته التنفيذية، ومنع الاستفادة من أى أصول قائمة للمساهمين.

وأكدت أنها تعمل على أن تيسر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، عمل المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والوزارات.

من ناحية أخرى قالت د، سحر نصر لـ«المال»، إن الاستثمارات القطرية بمصر آمنة ومحمية وفقا للقانون، والدستور، وأن الدولة المصرية تحترم تعاقداتها، وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها.

وقطعت مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين، علاقتها مع قطر لاستمرارها فى دعم الإرهاب، فى خطوة تصعيدية غير مسبوقة، ويقدر رؤوس أموال الشركات القطرية فى مصر بنحو 3.9 مليار دولار، فى 219 شركة، وتحتل المركز التاسع من حيث الدول المستثمرة محليًا.