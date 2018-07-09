الحكومة تدرس طلب تمويل إضافي من البنك الدولي لمشروعات الإسكان الاجتماعي

مدبولي: نبحث الاستفادة من تجربة البنك في إشراك القطاع الخاص

إشادة بالتجربة المصرية فى الإسكان الاجتماعى وبحث توفير تمويل إضافى بـ 500 مليون دولار

المال- خاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.





وفى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بمسئول البنك الدولى

وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاسكان، باعتباره يمثل اولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الذى يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين باسعار مناسبة، هذا إلى جانب دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته فى تحقيق اوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل.





وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الإسكان، والتمويل الذى حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الاسكان الاجتماعى، وما تم اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى.





وأعرب مدبولى عن تطلعه زيادة التعاون مع البنك الدولى فى مجال الاسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، ودراسة الحصول على تمويل اضافى بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، هذا إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الاسكان الاجتماعى.





من جانبه، أشاد مسئول البنك الدولى بما حققته التجربة المصرية فى مجال الاسكان الاجتماعى من نجاح، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك وجمهورية مصر العربية فى مختلف القطاعات، واتاحة كافة الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.





