الحكومة تدرس طرح إحدى شركات القابضة الغذائية في البورصة

إيمان القاضي وأحمد علي ومصطفى طلعت: علمت «المال» أن الحكومة تدرس طرح إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى أطلقته الحكومة منذ فترة. وقالت مصادر مطلعة، إن الأمر لايزال فى طور الدراسة ولم يتم تحديد الشركة التى سيتم

إيمان القاضي وأحمد علي ومصطفى طلعت:

علمت «المال» أن الحكومة تدرس طرح إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى أطلقته الحكومة منذ فترة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الأمر لايزال فى طور الدراسة ولم يتم تحديد الشركة التى سيتم طرحها، متابعة أن اللجنة الوزارية المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية ستدرس الموضوع قريبا.

وأوضحت أن الشركات المرشحة للطرح فى البورصة، تتضمن “السكر للصناعات التكاملية”، و”قها للصناعات الغذائية”، وقد تكون هناك شركات أخرى.

وتعمل شركة السكر للصناعات الغذائية فى مجال صناعة السكر والتقطير وتجارة الكحول وإنتاج المذيبات العضوية والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت ومكسبات الطعم والرائحة، ويبلغ رأسمالها 1.3 مليار جنيه، وتملك 17 مصنعاً، فى حين يبلغ رأسمال شركة قها الغذائية 50 مليون جنيه وتملك 9 مصانع وتعمل بمجال صناعة وتعليب وتجميد وتجفيف وحفظ المواد الغذائية.

جدير بالذكر أن وزير التموين على المصيلحى صرح مؤخراً بأن الوزارة تدرس إعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحها فى البورصة، والتى يتبعها 43 شركة.

كما عقد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لقاء مساء أمس الأول، مع مسئولى وزارة المالية وبعض المسئولين الحكوميين، للإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عبر طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة فى القطاعات المختلفة فى الدولة، بهدف تنشيط التداول فى البورصة، وجذب الاستثمارات، وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات.

وأضافت المصادر أن طرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» للبترول، دخل مراحل متقدمة، وقد يتم اتخاذ خطوة القيد خلال أيام قليلة.

وعينت وزارة الاستثمار تحالفا مكونا من شركات سى آى كابيتال المصرية، وجيفريز إنترناشيونال الأمريكية، وبنك الإمارات دبى الوطنى لإدارة طرح إنبى، ونشرت «المال» فى يوليو الماضى أن التقييم المبدئى يتراوح بين 16 و20 مليار جنيه، ومن المرجح طرح %24 من الأسهم بحصيلة تتراوح بين 213 و267 مليون دولار.

ويبلغ رأسمال إنبى المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %97، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول بنسبة %1 وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» %0.2.