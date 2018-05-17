الحكومة تدرس ضم مبنى وزارة الصناعة إلى فندق شبرد

أحمد عاشور قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المفاوضات التى تجريها الحكومة مع مستثمرين لتطوير فندق شبرد التاريخى، المطل على نيل القاهرة، تتضمن ضم مبنى وزارة التجارة والصناعة الملاصق له كتوسعات للفندق، وذلك بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة ا

أحمد عاشور



قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المفاوضات التى تجريها الحكومة مع مستثمرين لتطوير فندق شبرد التاريخى، المطل على نيل القاهرة، تتضمن ضم مبنى وزارة التجارة والصناعة الملاصق له كتوسعات للفندق، وذلك بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التى تقود مفاوضات التطوير، إن المقترح تجرى دراسته من قبل الجهات المعنية.



وأضافت أن شركتها تلقت أكثر من عرض لتطوير الفندق، تفاضل بينهم فى الوقت الحالى.



ومن جانبه قال شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للقابضة للسياحة، المالكة للفندق، إنها حصلت على موافقة مبدئية بضم المبنى، على أن يتم استغلاله كجراج 3 طوابق، وشقق فندقية.

وتعد الفكرة أول استغلال يتم الإعلان عنه لمقرات الحكومة بعد نقلها للعاصمة الإدارية، لتحقيق عائد استثمارى منها.

وأضاف «بندارى» فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المقرر حسم المفاوضات مع المستثمر الإماراتى خلال 45 يوماً، وحال تعثرها سيتم فتح باب التفاوض مع مستثمر أخر.

وانفردت «المال» فى عددها الصادر 12 أبريل الماضى بالكشف عن مفاوضات الحكومة مع شركة إماراتية للاستحواذ على %50 من الفندق، عبر تأسيس كيان مشترك مع «إيجوث»، التابعة للقابضة للسياحة، التى تقود المفاوضات، لنقل ملكية الفندق إليه.

وأشار «بندارى» إلى أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتطوير الفندق، تصل إلى 1.3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن شركته قامت بضخ مايقرب من 200 مليون جنيه فى أعمال التطوير التى بدأت منذ 2013.



وأكد أن شركته لجأت لفتح باب الشراكة لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لأعمال التطوير وتقدر بنحو 1.3 مليار جنيه.



وتدور المفاوضات التى تجرى مع المستثمر الإماراتى حول مساهمة «إيجوث» بنسبة %50 فى الكيان المشترك، (تعادل قيمة الفندق بعد التقييم)، على أن يساهم الشريك الإماراتى بحصة نقدية.



وكان رئيس مجلس إدارة «إيجوث»، قد أعلن أنه تم تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن جهات مختلفة لتقييم أصول الفندق، بهدف عرضها على المستثمر الإماراتى.



وكشف خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مؤخراً، عن وجود خطة لتطوير الفندق، ومفاوضات مع أحد المستثمرين العرب بشأنه.



تعود ملكية الفندق لصموئيل شبرد، صاحب شركة شبرد الإنجليزية، التى تتمتع بسمعة واسعة فى عالم الفندقة، وقام بإنشائه عام 1841، على قطعة أرض تطل على بحيرة الأزبكية، باسم «الفندق الإنجليزى الجديد»، ثم تم تغييره عام 1845 إلى شبرد.

وأقام بالفندق وفود أوروبية شاركت فى حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، بدعوة من الخديوى إسماعيل، وكان من بين زواره الملكة الفرنسية «أوجينى»، التى أقام لها الخديوى حفلا أسطوريا بالفندق، ما أكسبه شهره عالمية واسعة، كما زاره العديد من الرؤساء العرب، والرئيس الأمريكى الأسبق روزفلت.

وفى يناير 1952، أثناء حريق القاهرة، تعرض الفندق للدمار الكامل، وجرى إعادة بنائه فى نفس المكان، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تولت شركة الفنادق المصرية نقله إلى حى جاردن سيتى، على الضفة الشرقية للنيل.



وأغلق «شبرد» أبوابه منذ عام 2013، تمهيداً لتطويره ورفع كفاءته، وأكدت الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة، والشركة المالكة، أن قرار الإغلاق يعود إلى أسباب فنية، منها حدوث تصدعات وشروخ بالجدران، ما يشكل خطرًا على حياة النزلاء.