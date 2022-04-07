الحكومة تدرس ضم «جنوب سيناء» و«أسوان» إلى «إحلال السيارات»

كشف مصدر مطلع عن اتجاه الحكومة للإعلان عن ضم محافظتى «جنوب سيناء» و«أسوان» إلى المبادرة الرئاسية لـ إحلال السيارات التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة منتجة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» قبل استضافة المؤتمر الدولى للمناخ «COP 27» فى نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن ذلك يأتى تماشيًا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة ضمن محافظات جديدة إلى المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال ليرتفع عدد المحافظات المنتمية إلى المبادرة من 7 إلى 9 محافظات.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، البحر الأحمر، والتى أعلن دخولها حيز الإحلال فى أبريل من العام الماضى.

وأكد المصدر أن وزارتى التنمية المحلية، والبترول والثروة المعدنية تعكف حاليًا على تهيئة البنية التحتية الأساسية لانطلاق مبادرة إحلال السيارات فى جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ لكونها المستضيفة للمؤتمر الدولى للمناخ، إلى جانب أسوان.

وتابع: تشمل البنية التحتية اللازمة لدخول المبادرة حيز التنفيذ فى المحافظتين؛ توافر مناطق لتخريد السيارات القديمة، والذى تختص به وزارة التنمية المحلية، وتوافر محطات تمويل غاز طبيعى والذى يقع على عاتق وزارة البترول.

وتسعى وزارة البيئة فور ضم مدينة شرم الشيخ لمبادرة الإحلال إلى تكهين ما يقرب من 950 مركبة، بواقع 150 وحدة ميكروباص، و800 تاكسى.

وكشفت محافظة جنوب سيناء فى وقت سابق عن حصولها على تمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة 300 مليون جنيه كمخصصات إضافية لمدينة شرم الشيخ لدعم تحويلها إلى مدينة خضراء قبل استضافة مؤتمر «COP 27» .

ويشارك فى «إحلال السيارات» 31 بنكًا بقيادة البنك المركزى؛ والتى تمتلك محفظة ائتمانية لتمويل المبادرة بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، تم صرف حوالى 3 مليارات منذ دخول المبادرة حيز التنفيذ فى أبريل 2021 وحتى نهاية مارس الماضى.

كانت “المالية” أعلنت نهاية مارس الماضى عن صرف ما يقرب من 400 مليون جنيه كحافز أخضر، بهدف دعم المواطنين ضمن المبادرة، منذ دخولها حيز التنفيذ الفعلى فى أبريل الماضى.

ويمثل الحافز الأخضر مقدمات للسيارات الجديدة تسددها الخزانة العامة للدولة للكيانات المشاركة فى المبادرة، نيابة عن الراغب فى إحلال مركبته التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».

وتصل قيمة الحافز الأخضر بالنسبة للمركبات الملاكى إلى %10 من سعر السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و%20 للتاكسى بحد أقصى 45 ألفا، و%25 للميكروباص بحد أقصى 65 ألفا.

وعلى مدار الفترة من أبريل وحتى نهاية مارس الماضى تمكنت شركات السيارات المشاركة فى مبادرة الإحلال من تسليم ما يقرب من 17.8 ألف مركبة، ما بين سيارات ملاكى، وتاكسى، وميكروباص، تابعة لنحو 8 علامات تجارية.