الحكومة تدرس إنهاء 57 مليار جنيه مديونيات بين «الاستثمار القومى» و«المالية»

مصادر: جار إعداد المقترح وعرضه على «اللجنة الوزارية» للتصديق أحمد عاشورتدرس الحكومة إنهاء مديونيات بقيمة 57 مليار جنيه مستحقة على الجهات الحكومية لصالح بنك الاستثمار القومى ضمن خطة فض التشابكات وإصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية.وقالت مصادر مطلعة لـ&l

مصادر: جار إعداد المقترح وعرضه على «اللجنة الوزارية» للتصديق



أحمد عاشور

تدرس الحكومة إنهاء مديونيات بقيمة 57 مليار جنيه مستحقة على الجهات الحكومية لصالح بنك الاستثمار القومى ضمن خطة فض التشابكات وإصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن التسويات تتضمن سداد 57 مليارًا مستحقة على الاستثمار القومى لصالح التأمينات عبر مقاصة تجرى مع مستحقات للبنك لدى وزارة المالية والجهات الحكومية على غرار التسوية التى تم توقيعها خلال العام المالى 2014/2015 بقيمة 25 مليارًا.

وتتضمن المقاصة إلغاء مديونية «الاستثمار القومى» لصالح صناديق التأمينات ونقل الإلتزام بها إلى وزارة المالية مقابل إسقاط مستحقات للبنك بنفس القيمة على بعض الجهات الحكومية.

وأضافت المصادر أنه جار اختيار الهيئات التى ستطبق لصالحها المقاصة ضمن خطة إصلاح الخلل فى هياكلها المالية، على أن يتم عرض الدراسة على اللجنة الوزارية التى شكلها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

ويستهدف «الاستثمار القومى» تسوية مديونيات بقيمة 300 مليار جنيه لدى الجهات والشركات الحكومية خلال العام المالى الجارى، وفقاً لتصريحات لمحمود منتصر، نائب رئيس البنك.

وأضاف منتصر لـ«المال» أنه جارٍ إعداد تصور جديد لإنهاء ملف مديونيات الاستثمار القومى فى إطار يضمن حقوق البنك ويقضى على الأزمات المالية للجهات الحكومية.

وانتهى بنك الاستثمار القومى من إبرام تسويات بقيمة 50 مليار جنيه مع الجهات الحكومية، آخرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسوية مديونيات تاريخية ممتدة لما يزيد على 36 عامًا بقيمة 8.7 مليار جنيه بعد خفضها من 10.5 مليار مقابل حصول البنك على أصول وأسهم.

وقالت المصادر إنه جار تقييم الأراضى التى سيحصل عليها «الاستثمار القومى» من «القابضة للغزل» وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها تمهيدًا لاستغلالها سواء فى مشاريع أوبيعها للقطاع الخاص.

وتابعت المصادر: إن البنك سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لبحث ملف المديونيات المستحقة عليها وجار مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمناقشة الملف نفسه.

ويقدر إجمالى مديونيات الاستثمار القومى لدى شركات قطاع الأعمال العام بنحو24 مليار جنيه والاتجاه العام أن تتم تسويتها عبر مبادلة أراض وأسهم فى شركات تابعة.