الحكومة تدرس إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين «معاشك بإيدك»

قال مدبولى إن اجتماع اليوم يأتى لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأمينى لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأمينى للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين “معاشك بإيدك”، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية فى مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع.

وقال مدبولى إن اجتماع اليوم يأتى لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأمينى لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

واستعرضت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عناصر المنتج التأمينى المقترح “معاشك بأيدك”، وأوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأمينى للمزارعين، والتى سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذى يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي.

الاستحقاق فى صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو فى شكل شهادة استثمارية

فيما سيكون الاستحقاق فى صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو فى شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو فى حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

وأشارت إلى عدد من عوامل جذب العمالة فى مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، وتشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة فى تبسيط الاجراءات، وتسهيل اجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

مع إضفاء ميزة التأمين الصحى والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الوضع القائم لعمال الزراعة فى مصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت نحو 5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، وبلغ إجمالى أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والاصلاح الزراعي، والأراضى المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.

كما استعرضت عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة المزارعين فى منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية.

وتمثلت تلك المحاور فى تطوير الإطار التشريعى والمؤسسى اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات فى المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدورى للأقساط التأمينية.

وفى ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائى لدراسة مبادرة “معاشك بإيدك”، تمهيدا لعرض نتائجها على رئيس الجمهورية.

وكلّف بوضع التصورات الخاصة بالخطوات القادمة لإطلاق تشغيل تجريبى للمبادرة، بغرض تقييمها، على أن يتم اختيار إحدى المحافظات لتكون بمثابة نموذج لبدء المبادرة.