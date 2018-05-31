الحكومة تدافع عن الاشتراطات الجديدة لهيئة السلامة البحرية

نادية سالمتصاعدت أزمة اعتراض ملاك ومشغلى ناقلات البترول، التى تبلغ حمولتها أقل من 600 طن، حول اشتراطات هيئة السلامة البحرية الجديدة، الخاصة بإلزامهم بتحويل سفنهم من أحادية البدن لثنائية، بعد تلقيهم رداً رسمياً من مجلس الوزراء، يفيد بأن الهدف من القرار هوالحد من تلوث البيئة.وحصلت «المال&raq

نادية سالم

تصاعدت أزمة اعتراض ملاك ومشغلى ناقلات البترول، التى تبلغ حمولتها أقل من 600 طن، حول اشتراطات هيئة السلامة البحرية الجديدة، الخاصة بإلزامهم بتحويل سفنهم من أحادية البدن لثنائية، بعد تلقيهم رداً رسمياً من مجلس الوزراء، يفيد بأن الهدف من القرار هوالحد من تلوث البيئة.

وحصلت «المال» على نسخة من رد مجلس الوزراء، الذى أكد أن الاشتراطات تستهدف منع الإضرار بالبيئة، وتلوث الموانيء، نتيجة لتسرب الزيت.

وتتمتع السفينة ثنائية البدن، بمواصفات عالية للأمان، ويوجد بها فاصل بين خزان «البترول» والهيكل الخارجى، لمنع أى تسرب، حال وقوع أى حوادث، وهوما تطالب به المنظمة البحرية العالمية.

وكانت «المال» قد انفردت فى صدر ملحق النقل والملاحة، الصادر فى 18 مارس الماضى، بالكشف عن الاشتراطات الجديدة لمنح تراخيص سفن البترول، فى حين أكد أصحاب السفن أن الاشتراطات تفرض أعباء مالية كبيرة، ولا تلزمهم بها الاتفاقيات الدولية.

وأضاف مجلس الوزراء، أن ناقلات البترول أحادية البدن، أكثر عرضه للتصادم داخل حدود الميناء وخارجه، بالمياه الإقليمية، بسبب كثافة حركة المرور، وينتج عن ذلك جنوح وتسرب زيتى كبير.

كان الملاك قد أشاروا إلى أنهم حصلوا على اعتمادات وموافقات بيئية، عن الأثر البيئى لممارسة النشاط، وأنهم يعملون فى نشاط استلام ونقل النفايات، والمخلفات السائلة والصلبة.

وأضاف المجلس، أن تسرب الزيت من تلك الوحدات، يؤدى إلى تأثر تصنيف الموانئ المصرية سلباً، ما يعود بالسلب على الاستثمارات البحرية.

وتابع: حال تعرض ناقلة البترول ثنائية البدن إلى التصادم أوالجنوح، فإن البدن الثانى يمنع حدوث تسريب.

وكان ملاك السفن، قد أكدوا أن المسافة بين البدن الخارجى والداخلى للناقلات والعائمات الصغيرة، ذات الحمولة الأقل من 600 طن، ويتراوح طولها بين 20 إلى 30 متراً، وعرضها الكلى 5 إلى 8 أمتار، لن تكون مانعاً حال التصادم، من احتمال التسريب، كما أن تلك الناقلات لا تحمل نفطاً.

وطالبوا فى رد رسمى لرئيس الوزراء، بضرورة التواصل مع وزارة النقل، والمعنيين، للموافقة على تغيير تصنيف تلك الفئة من الناقلات والعائمات الصغيرة، إلى ناقلات نفايات، ومخلفات لحماية البيئة، بدلاً من ناقلات بترول، أوزيوت، أووقود، أسوة بالناقلة «سويس1» المملوكة لهيئة موانئ البحر الأحمر، أوالسماح بكتابة ملاك ومشغلى السفن إقرارات موثقة بالشهر العقارى، تفيد أن ناقلاتهم ذات الحمولة الأقل من 600 طن، لا تمارس نشاط نقل وتداول النفط .

