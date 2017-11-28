الحكومة تدافع عن الاشتراطات البيئية لمصنع سنمار الهندى

❏ البيئة: 10 تفتيشات فى 7 شهور ولا وجود لأضرار.. واللجنة المسؤولة عن فحص المعايير تحلف اليمين السبت ❏ رئيس الشركة: ملتزمون بمراجعة المعايير دوريا وعامل: تسرب متكرر للغازات السامة إيمان عوف وهاجر عمراندافعت الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة، عن الاشتراطات والمعايير البيئية التى تطبقها شركة &la

❏ البيئة: 10 تفتيشات فى 7 شهور ولا وجود لأضرار.. واللجنة المسؤولة

عن فحص المعايير تحلف اليمين السبت

❏ رئيس الشركة: ملتزمون بمراجعة المعايير دوريا وعامل: تسرب متكرر للغازات السامة

إيمان عوف وهاجر عمران

دافعت الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة، عن الاشتراطات والمعايير البيئية التى تطبقها شركة «تى سى آى سنمار للبتروكيماويات»، أكبر شركة هندية مستثمرة فى مصر بإجمالى 1.3 مليار دولار، رغم اتهامات عمالية بمخالفة الشركة للقواعد، وتضررهم صحياً من تلك المخالفات.

يأتى ذلك بالتزامن مع تشكيل النيابة العامة لجنة من وزارة البيئة والأمن الصناعى خلال اليومين الماضيين، لفحص مصنع الشركة الهندية، بعد رفع دعوى قضائية من عمال بالشركة زعموا فيها تسرب غازات من المصنع تتسبب فى تسمم العمال.

وقال أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، لـ«المال»، إن اللجنة ستحلف اليمين السبت المقبل، وتبدأ عملها لفحص المصنع من الداخل والخارج، مضيفا أن الوزارة أجرت بالفعل 10 تفتيشات مختلفة على مصنع «سنمار» فى بورسعيد خلال 7 أشهر، وخلصت النتائج إلى توافق المصنع مع المعايير البيئية بشكل كامل، وعدم تسرب غازات سامة تشكل خطرا على صحة المواطنين.

من جهته، أكد بى إن جاريامان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تتوافق مع المعايير البيئية بشكل كامل، وتتم مراجعتها دوريا، مشيرا إلى أن شركات البتروكيماويات سواء فى مصر أو الهند معرضة دائما لاتهامات بمخالفتها للمعايير البيئية، وأن «سينمار» تتعامل مع تلك الاتهامات وفقا للقوانين التى تضعها الدولة.

وأضاف لـ«المال» أن عدد العمال فى الشركة حاليا 800 فرد، وستتم إضافة 300 فرصة عمل مباشرة أخرى بعد الانتهاء من توسعات استثمارية بقيمة 280 مليون دولار، مؤكدا أن الشركة تعمل على تدريب الموظفين الجدد فى مصنعها ببورسعيد، ويتم إرسال عمال للتدريب فى الهند أحيانا.

وفى المقابل قال أحد العمال بالشركة رفض ذكر اسمه، أنه تم تحرير محاضر بالعديد من حالات الإصابة والاختناق داخل الشركة، علاوة على تدشين حملة شعبية من قبل الأهالى المحيطين بالمصنع ضدها.

وعدّد العامل حوادث شهدها عام 2017 فقط قال إن من بينها تسرب كميات كبيرة من غاز الكلور يوم 24 أبريل الماضى، وكان العمال قد تقدموا قبل ذلك بمذكرة تفيد بنقص عدد أسطوانات الأكسجين المضغوط، التى تعمل على الحد من الآثار الخطيرة لهذا الغاز على العمال، وفى 7 مايو الماضى انفجرت وصلة الطرد الخاصة بإحدى الطلمبات، ما أدى إلى توقف المصنع وتسرب الكلور مرة أخرى.

وقال إنه فى 8 مايو 2017 تسرب غاز (vcm) المسرطن بكميات كبيرة، وتبين عند محاولة تفادى الكارثة عدم وجود «الطلمبة الاحتياطية»، التى كانت ستعمل على التخلص من الكميات المسربة، وفى 9 مايو 2017 حدث تسرب جديد لذات الغاز من محبس الصرف لخط السحب بخزان «الهاى بويل» وغيرها العديد من الحوادث التى راح ضحيتها عمال.

وردا على ذلك، قال رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إن الحادث الوحيد الذى ثبتت صحته بالفعل هو تسرب غاز الكلور مرة وحيدة خلال الـ6 شهور الماضية، موضحا أن العامل الذى لقى حتفه فى الحادث لم يكن من عمال الشركة، وإنما من إحدى شركات الصيانة التى تستأجرها «سنمار»، وثبت أنه توفى بسبب عدم ارتداء الكمامات عند إصلاح أحد تانكات الكلور.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد حسمت خلافات استمرت لمدة 3 سنوات بين الشركة ومحافظة بورسعيد، لتمكينها من تسجيل الأرض والحصول على قرض لإتمام التوسعات الخاصة بها.