الحكومة تخطط لمضاعفة النمو إلى 8% خلال 4 سنوات

■ الاستثمار وصافى الصادرات يساهمان بنحو %67 من النمو فى الأجل المتوسط ■ مصدر: 12 إلى 14 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة فى 2018/2019 أحمد عاشوركشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية الاقتصادية خلال الأربع سنوات المقبلة تهدف لمضا

■ الاستثمار وصافى الصادرات يساهمان بنحو %67 من النمو فى الأجل المتوسط

■ مصدر: 12 إلى 14 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة فى 2018/2019

أحمد عاشور

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية الاقتصادية خلال الأربع سنوات المقبلة تهدف لمضاعفة معدلات النمو إلى %8 بنهاية 2022/2021 ، إرتفاعا من %5.8 متوقعة فى العام المالى القبل.

وحسب الخطة تستهدف الحكومة وصول الاستثمارات الكلية إلى 942.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2019/2018.

وقال مصدر مطلع لـ«المال» أن الاستثمارات الأجنبية المباشر فى العام المالى الجديد، ستتراوح بين 12 – 14 مليار دولار، ما يعزز من تحقيق مستهدف الاستثمارات الكلية، بجانب الحصيلة المتوقعة من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.

وأوضحت وزيرة التخطيط فى البرلمان أمس، أن الخطةُ، على المدى المتوسط، تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج فى إحداث النمو الاقتصادى المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها فى النمو خلال أعوام الخطة من %20 إلى نحو %23، وقطاع الإنشاءات من %19.6 إلى %21.7، وتجارة الجُملة والتجزئة من %10.4 إلى %13.2.

وتبرُزُ أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذى ترتفعُ مُساهمتُهُ فى النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو %16 فى العامِ الأولِ، كما تستهدف الخطة إحداث تغُير هيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى ليُصبح مُكونا الاستثمار وصافى الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز %67 من النمو المُستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك، والذى كان مسئولاً عن تحقيق %88 من النمو المتحقق عام 2016/ 2017.

وأكدت الوزيرة توجيه اعتمادات مالية قدرها 148.5 مليار جنيه عام 2018/ 2019، لتعزيز الدور الاستثمارى للحكومة، منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة %46 عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 2018/2017 والبالغة 65 مليار جنيه.

واستعرضت السعيد بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها فى خطة العام الأول 2018/ 2019، مؤكدة أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات %11 فى قطاع التشييد والبناء فى ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التى تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى %10 فى قطاعى الاتصالات والاستخراجات.

وفى مجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح %44 غاز، و%39 منتجات بترولية، و%9 فحم، و%8 طاقة مُتجدّدة بحلول عام 2020/ 2021.

وتستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، وفى مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، تستهدف الخطة توجيه 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيدُ منها نحو 15.5 مليون نسمة.

وتعمل الخطة على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب فى القرى من %96 إلى %98، وشبكات الصرف من %19 إلى %28، ومنها 5.4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، إضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وبطاقة 109 ألف متر مكعب/يوم، وتخصيص 4.8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية.

وفى إطار الجهود المبذولة لمواجهة فجوةِ الإسكان، أشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والبدء فى إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى المُتميّز.

وأكدت أن الخطة تُوليِ أهمية كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، ومن المُستهدف تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة، وتطوير 24 سوقاً عشوائياً فى 13 مُحافظة، مضيفة أنه تم تخصيص استثمارات بحوالى 6 مليارات جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق.

كما تستهدف الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات والاستخراجات تحقيق معدل نمو يُقارِب %10 فى عام 2018 /2019 من خلال إنشاء أربعة مُجمّعات تِكنولوجية فى مُدن السادات وبنى سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

وقالت هالة السعيد خلال بيانها، إنه تم توجيه حوالى 58 مليار جنيه تُشكل نسبة %40 من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة %14 عن خطةً عام 2018/2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة %50 تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة %30 ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة %20، وذلك لتنفيذ عديدِ من المُستهدفات الضرورية والمُلحة التى ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

ولفتت إلى أن الخطةُ وجهت حوالى 8 مليارات جنيه لإعطاءِ دَفعةِ لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة.

وأكدت السعيد أنه نظراً لتواجد تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية، خاصةً فى الصعيد، فقد حرصت الخطة فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المُتوازنة على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، وبما يُؤكّد عَزْمَ الحكومةِ على المُضِى قُدُماً فى تحقيق هدف العدالةِ الاجتماعية.

وأضافت أن الخطة أعطت دفعة قوية للاستثمارات المُوجّهة للتنمية المحلية والبالغة 9 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة %80 مُقارنةً بالعام الماضى، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المشروعات التى تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين فى كافة المحافظات.

وفى نهاية بيانها أشارت الوزيرة إلى أن الخطة تولى اهتماماً واسعاً ببرامج الإصلاح الإدارى والمؤسسى، لتوفير جهاز إدارى كُفء وفعال قادر على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخطة، ويُحسن فى ذات الوقت الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على 16 وزارة بجميع الجهاتِ التابعةِ لها خلال العام المالى 2018 /2019، كخطوة أساسية تستهدف ربط مُخصّصات الإنفاق العام (الجارى والاستثمارى) بالمردود التنموى المتوقع، وتحسين جودةِ الخدماتِ المُقدّمة للمواطنين.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة الجديدة تستهدف توفير حوالى 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة %11.