الحكومة تخطط لسداد قروض بقيمة 276 مليار جنيه في العام المالي الجديد

أحمد اللاهونى:تخطط الحكومة لسداد قروض محلية وخارجية فى العام المالى الجديد بقيمة 276 مليار جنيه و43 مليونا، وذلك مقابل 265 مليارا و391 مليونا العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 4%.وتمثلت أقساط القروض المقدرة بمشروع الموازنة المعروض على مجلس النواب وفقًا للبيان المالى كالتالى، 3 مليارات و848 مليون جن

أحمد اللاهونى:

تخطط الحكومة لسداد قروض محلية وخارجية فى العام المالى الجديد بقيمة 276 مليار جنيه و43 مليونا، وذلك مقابل 265 مليارا و391 مليونا العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 4%.

وتمثلت أقساط القروض المقدرة بمشروع الموازنة المعروض على مجلس النواب وفقًا للبيان المالى كالتالى، 3 مليارات و848 مليون جنيه قروض خارجية معاد إقراضها، و268 مليونا لبنك الاستثمار القومى، و104 مليار و235 مليونا قروض لمصادر أخرى، و135 مليارا و391 مليونا سندات على الخزانة العامة، ليصل إجمالى القروض المحلية المستهدف سدادها نحو 243 مليارا و742 مليونا.

فيما تصل أقساط الدين العام الخارجى خلال 2018/2019 إلى 31 مليار جنيه و87 مليونا، كما تمثل الأقساط الخارجية نحو مليار جنيه و214 مليونا، وبذلك يصل إجمالى سداد القروض الخارجية 32 مليارا و301 مليون.

يشار إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، ألقى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 والذي تضمن الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة، كما ألقى الضوء على السياسات التي نُفذت في السنوات السابقة.