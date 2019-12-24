«الحكومة» تخطط لخفض معدلات التلوث بنسبة 50% فى نهاية 2030

تستهدف وزارة البيئة زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لنوعية الهواء الى 120 محطة خلال 2030، وبلغ عدد المحطات 102 محطة بنهاية 2019، وذلك ضمن مخطط تحسين جودة الهواء ورصد معدلات التلوث. وأضافت وزارة البيئة فى تقرير حصاد 2019 ،…

تستهدف وزارة البيئة زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لنوعية الهواء الى 120 محطة خلال 2030، وبلغ عدد المحطات 102 محطة بنهاية 2019، وذلك ضمن مخطط تحسين جودة الهواء ورصد معدلات التلوث.

وأضافت وزارة البيئة فى تقرير حصاد 2019 ، حصلت “المال” على نسخة منه ، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية 2030، لافته إلى أنه لاول مرة يتم تحديد هدف محدد رقمياً لخفض معدلات التلوث.

ربط مداخن المنشآت الصناعية بالشبكة

وتابعت وزارة البيئة أنه تم ربط 68 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، بعدد 291 مدخنة ، وذلك للتعرف لحظيا على مدي التوافق البيئي لتلك المصانع.

وذلك فى إطار خطة وزارة البيئة لربط الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وذلك بهدف الحفاظ على نوعية الهواء.

وتشمل منظومة الرصد البيئى بوزارة البيئة بعض المشروعات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومنها الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والتى بدأ العمل بها في نهاية عام 1998 بهدف الإشراف علي شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت العاملة بجمهورية مصر العربية باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية وللتأكد من مدي توافق الإنبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بهدف التحكم في الانبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين.

تقوم أجهزة الرصد بمقارنة القراءات بشكل لحظى

كما تقوم أجهزة الرصد بمقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية ، لرصد الانبعاثات الصناعية بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية.

يذكر أن عدد الكيانات الصناعية الكبرى المرتبط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بلغ 55 منشأة فى 2018، كما وصل عدد مواقع الرصد الذاتى إلى 233 موقعا للرصد تابعة لتلك الشركات ، حيث تتم مراقبتها إلكترونياً من خلال جهاز شؤون البيئة والفروع الإقليمية المرتبطة بالشبكة على مدار 24 ساعة.