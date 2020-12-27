طاقة

الحكومة تخطط لتوليد 300 ميجاوات طاقة كهربائية من المخلفات

الحكومة وضعت خطة لذلك، وسيكون للقطاع الخاص الدور الأكبر فى تنفيذ تلك المشروعات
عمر سالم 9:35 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 9:35 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

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تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارتى الكهرباء والبيئة توليد 300 ميجاوات طاقة كهربائية عبر النفايات بنهاية عام 2025.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الحكومة وضعت خطة لذلك، وسيكون للقطاع الخاص الدور الأكبر فى تنفيذ تلك المشروعات، لافتة إلى أن أغلبها ستكون بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك.

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وتعتمد مصر فى الإنتاج من الطاقة الحيوية على المشروعات الخاصة بالتوليد من محطات تستخدم الوقود الحيوى، مثل روث الحيوان، أو المخلفات الزراعية والصناعية، فى إحراقها لتشغيل وحدات إنتاج الكهرباء.

وقالت مصادر الحكومة إنه طبقا للتوقعات سيتم تحويل نحو 4.2 مليون طن نفايات صلبة إلى طاقة، وسيعتمد ذلك على أحدث تكنولوجيا لتوليد الطاقة من المخلفات، مع نظام رصد ومراقبة ومعالجة الانبعاثات الناتجة عن حرقها، لتتوافق مع المعايير الألمانية الصارمة فى تلوث الهواء.

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وأضافت المصادر أن إجمالى إنتاج مصر حاليا من الكهرباء المولدة من المخلفات لا تتخطى حاجز 13 ميجاوات، كما أن عدد الشركات العاملة بالمجال فى مصر لا يتخطى حاجز 3-5 شركات، متوقعين زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتقوم الحكومة بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات بقيمة 140 قرشا لكل كيلووات/ ساعة منتجة، على أن تتحمل وزارة الكهرباء سداد جزء، وتتحمل وزارة المالية الجزء المتبقى من التكلفة فى إطار دعم التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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