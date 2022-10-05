الحكومة تخصص 5000 فدان لتدشين محطات شمسية باستثمارات 13 مليار جنيه

خصصت الحكومة – ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة- أراضى بمساحة 5000 فدان لتدشين محطات شمسية لإنتاج الكهرباء باستثمارات تتخطى 13 مليار جنيه، عبر شركات القطاع الخاص.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن قدرات المشروعات تبلغ 700 ميجاوات، ولم تفصح المصادر عن الشركات المنفذة، موضحة أن الأراضى المخصصة تقع بمنطقة كوم أمبو فى أسوان، وتم تسليمها للشركات بنظام حق الانتفاع، مقابل نسبة من الطاقة المنتجة.

وقالت المصادر لـ«المال» أن الشركات المنفذة بدأت الدراسات الخاصة بالتعاون مع كيانات استشارية عالمية، مضيفة أن المشروعات ستكون بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك)، على أن تلتزم وزارة الكهرباء بنقل وشراء الطاقة المنتجة من المشروع طوال مدة عمر تصل إلى 25 عامًا.

وأشارت إلى أنه من المرتقب بدء إنشاء المحطات مطلع عام 2023، على أن يستغرق التنفيذ من 8 إلى 10 أشهر على أقصى تقدير عبر نظام الخلايا الفوتوفلطية، التى يتم من خلالها تحويل الأشعة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام الألواح.

وقررت الحكومة تثبيت مقابل الانتفاع بالأراضى للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية على مستوى الجمهورية عند %2 من قيمة مبيعات الطاقة المنتجة من كل مشروع سنويًا.

وأعلنت وزارة الكهرباء أن إجمالى الطاقة المنتجة عبر الهيئة بلغ خلال العام المالى 2022/2021 حوالى 4022 جيجا وات/ساعة، – ساهمت فى توفير أكثر من 669 ألف طن بترول مكافئ- ويصل إجمالى الإيرادات الخاصة بها أن حوالى 2.643 مليار جنيه.

وتخطط مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة نهاية 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات بزيادة قدرها 2700 ميجاوات عن العام الحالى، بعد تشغيل مجمع بنبان – للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار دولار، وذلك من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر البالغ 60 ألف ميجاوات.