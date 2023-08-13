الحكومة تخصص 1.1 مليار جنيه لجهازي شئون البيئة والمخلفات

خصصت الحكومة 1.1 مليار جنيه لجهازى شئون البيئة وإدارة المخلفات بواقع 922.7 مليون للأول، و223 مليون للثاني ضمن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024-2023.

وكشف مشروع الموازنة لعام 2024-2023 الذى حصلت «المال» على نسخة منه، عن تفاصيل مخطط عمل جهاز شئون البيئة، إذ تمت زيادة مخصصاته بنحو 100 مليون جنيه عن العام السابق والتى بلغت 825 مليونا.

وقال مصدر بوزارة البيئة التى يتبعها الجهازان لـ«المال» إن جهاز شئون البيئة يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة، إضافة إلى وضع المعايير للمشروعات والصناعات المختلفة لخفض التلوث.

وتابع إن جهاز شئون البيئة يختص بتقديم جميع الأدوات والوسائل الاقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التجريبية للحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.

وأكد أن الجهاز يعتزم المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته.

وكشف تقرير الموازنة التقديرية للعام الجديد عن تخصيص 350 مليون جنيه لبند الأجور بجهاز شئون البيئة، بزيادة قدرها 59 مليونا عن العام الماضى (2023-2022) فيما بلغت مخصصات شراء المعدات والخدمات المتعلقة بالجهاز نحو 93 مليونا بانخفاض 8.7 مليون عن العام الماضى.

كما خصصت الموازنة للدعم والمنح الاجتماعية 10 ملايين جنيه و 49.6 مليون للمصروفات الأخرى، بزيادة قدرها 17.3 مليون عن اعتمادات العام الماضى والتى سجلت نحو 32.3 مليون.

وحصل بند شراء الأصول غير المالية على الحصة الأكبر من مخصصات شئون البيئة، إذ بلغت 376.3 مليون جنيه مقارنة مع العام الماضى والتى سجلت 381.8 مليون.

وتابع التقرير إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يحصل على 223 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، بهدف التوسع فى تنفيذ دوره الرئيسى وهو ضبط منظومة القمامة فى مصر وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

وسيتم توزيع تلك المخصصات بين الموازنة الرأسمالية بقيمة 204.6 مليون جنيه، والتى تتعلق بتنفيذ مشروعات جديدة وإعداد مخططات للتوسع فى تدوير المخلفات، فيما تم تخصيص 18.4 مليون للموازنة الجارية المتعلقة بالرواتب.

ويستهدف جهاز المخلفات إيرادات بقيمة 5 ملايين جنيه وفق الموازنة التقديرية بزيادة قدرها مليون عن العام الماضى.