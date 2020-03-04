الحكومة تخصص منطقة حرة بالوادى الجديد لـ«فوسفات مصر» لتنفيذ مشروع حمض الفسفوريك

كشف المحاسب خالد الغزالى رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر عن موافقة مجلس الوزراء اليوم على تخصيص منطقة حرة فى محافظة الوادى الجديد لتنفيذ مشروعها الجديد لإنتاج حمض الفسفوريك.

وقال الغزالى فى تصريحات لـ”المال” أن الشركة قامت برفع مذكرة لطلب التخصيص للجهات المختصة ومجلس الوزراء ، وتم التنسيق مع هيئتى الاستثمار والمناطق الحرة للحصول عليها، لبدء تنفيذ مشروع إنتاج حمض الفسفوريك بغرض التصدير.

وبعد تلك الاجراءات وافق مجلس الوزراء اليوم على منح الشركة الرخصة لتنفيذ مشروعها ، فى نفس موقع منجم فوسفات مصر ، مما حول منطقة مشروع فوسفات مصر الى منطقة حرة.

وكشف أنه تم منح الرخصة تحت اسم شركة فوسفات أبو طرطور لإنتاج حمض الفسفوريك.

وشهد زير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياولى تشانج نهاية العام الماضى توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك فى هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة حوالى 842 مليون دولار .

وتم التوقيع مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة “ونجفو” المحدودة والذى يتمتع بخبرة عالمية فى هذا المجال.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنويًا لإنتاج حامض الفوسفوريك .

ويعتبر حمض الفسفوريك المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة .

وستتم إقامة المشروع داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع .

ويتبع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتى ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع.

كما تم توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية حوالى 500 ألف طن سنويًا بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة “وينجفو” المحدودة الصينية (WENGFU) أحد أطراف التحالف الصينى والتي تعد أحد أكبر منتجى الصناعات الفوسفاتية في العالم

وأكد الملا عقب التوقيع، أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خام الفوسفات بأبو طرطور .

ويأتى تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسى بضرورة زيادة جذب الاستثمارات فى قطاع التعدين ورفع مساهمته فى الناتج القومى.

وفى إطار استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من ثروات مصر التعدينية وفقًا لرؤية وأهداف الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة من هذه الثروات التى تزخر بها مصر .