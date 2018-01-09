الحكومة تخاطب 10 مكاتب عالمية لإعداد مواصفات القطار المعلق

مدحت إسماعيل: خاطبت وزارتي النقل، والإسكان، 10 مكاتب استشارية عالمية، لتقديم عروض، لاختيار أفضلهم لإعداد كراسة الشروط المقرر طرحها على الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعي خط سكة «العين السخنة - العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر – العلمين»، ومشروع المونوريل «القطار المعلق»…

مدحت إسماعيل:

خاطبت وزارتي النقل، والإسكان، 10 مكاتب استشارية عالمية، لتقديم عروض، لاختيار أفضلهم لإعداد كراسة الشروط المقرر طرحها على الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعي خط سكة «العين السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين»، ومشروع المونوريل «القطار المعلق» بمدينة 6 أكتوبر، بطول 35 كم.

أضاف مصدر مطلع لـ«المال»، أن وزارة الإسكان باعتبارها المسئول الرئيسي عن المشروعين، طرحت خلال الفترة الماضية مناقصة تأهيل للشركات للتقدم بعروضها المالية والفنية، لافتاً إلي أن المستهدف بدء تنفيذهما فى آن واحد.

يشار إلي أن وزير الإسكان مصطفي مدبولي، أعلن فى وقت سابق أنه من ضمن شروط قبول الشركات، أن يكون لها خبرات سابقة فى مشروعات مماثلة، والقدرات المالية والربحية الطويلة الأجل، وألا يقل إجمالي المشروعات المُنفذة خلال الأعوام 5 الأخيرة عن مبلغ يعادل 3 مليارات يورو، ومشروع مماثل واحد على الأقل تنفذه الشركة بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو على الأقل، مع تقديم الوضع المالى، وتقديم المستندات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحددت موعد غلق باب تلق العروض، 15 يناير الجاري.

مشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، هو خط نقل سككى سريع، يربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 35 كم فى مرحلته الأولي.

بينما يشمل مشروع خط السكة الحديد، 5 محطات رئيسية: «العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين»، و6 محطات فرعية فى المسافة من العلمين إلى وادى النطرون، والعاصمة الإدارية – العين السخنة، وبطول يبلغ 482 كلم، ومن المخطط إقامة ورش لصيانة الوحدات المتحركة، وأعمال الدعم الفني فى العين السخنة والعلمين.