الحكومة تحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لمجلس الدولة

المال- خاص:قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة وافقت اليوم الخميس، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإحالتها لمجلس الدولة.وأضافت - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن القانون سيدعم ويحسن مناخ الاستثمار في مصر وداعم للمناطق الاقتصادية، ويركز على مراكز تقديم ا

المال- خاص:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة وافقت اليوم الخميس، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإحالتها لمجلس الدولة.

وأضافت – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن القانون سيدعم ويحسن مناخ الاستثمار في مصر وداعم للمناطق الاقتصادية، ويركز على مراكز تقديم الخدمات للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية ويساعد على تأسيس الشركات الجديدة.

وأكدت أنه في شهر يوليو، تم تأسيس ١٥٠٠ شركة، وتمثل رأس مال ٢ مليار ونصف المليار جنيه، وهذه رسالة لضخ الاسثمارات بفارق ٧٦٪‏ زيادة بالمقارنة بالشهر نفسه عام ٢٠١٦.

وأشارت إلى أنه تم الالتزام بإصدار اللائحة خلال ٩٠ يوما من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه، وسيتم التواصل مع مجلس الدولة دائما لإجراء أي تعديلات تتم عليه.

وأضافت أن اللائحة تنص على التنسيق مع جميع الجهات لمساعدة المستثمرين باعتبار أن المشروعات الاستثمارية توفر فرص عمل ويدفع ضرائب وهذه الاستثمارات ستدر عائدا إيجابيا سيشعر به المواطن.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على عدد من حالات لجنة فض المنازعات وأن القانون يؤكد على تنفيذ ما توصي به اللجنة، ويرفع لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللائحة توضح أكثر دور المجلس الأعلى للاستثمار والخريطة الاستثمارية لجميع المحافظات، ويتم تحديثها شهريا مع المحافظين والوزارات والهيئات المسئولة عن العديد من المشروعات لهذه الخريطة.