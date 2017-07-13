الحكومة تحقق %80 من برنامج الذرة الصفراء

مطالب بزيادة سعر التوريد إلى 4000 فلاحون: نلجأ لزراعته هرباً من «غرامات الأرز»الصاوى أحمدحققت الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، %80 من برنامجها المستهدف لزراعة محصول الذرة الصفراء، للموسم الصيفى الحالى، وبلغ إجمالى المساحات المزروعة حتى الآن مليون فدان، فى الوجهين القبلى والبحرى، ومن

مطالب بزيادة سعر التوريد إلى 4000

فلاحون: نلجأ لزراعته هرباً من «غرامات الأرز»



الصاوى أحمد

حققت الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، %80 من برنامجها المستهدف لزراعة محصول الذرة الصفراء، للموسم الصيفى الحالى، وبلغ إجمالى المساحات المزروعة حتى الآن مليون فدان، فى الوجهين القبلى والبحرى، ومن المستهدف زيادتها إلى 1.250 مليون فدان، نهاية الشهر الجارى.

وتسعى الحكومة إلى التوسع فى زراعة محصول الذرة الصفراء، التى تستخدم فى صناعة الأعلاف، لتقليص الفجوة الاستيرادية، التى تبلغ 6 ملايين طن سنويا، وتخطط للوصول بالمساحة المنزرعة لـ2 مليون فدان الموسم المقبل.

وتستهلك مصر 8 ملايين طن من الذرة الصفراء، تستخدم كعلف للدواجن من بينها 6 ملايين طن مستوردة من الخارج، و2 مليون طن منتجة محليا.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة حصلت “المال”على نسخة منه، عن أن وزارة الزراعة حققت حتى الآن %75 من برنامجها المستهدف لزراعة الذرة الصفراء، ومن المنتظر زيادة المساحة المزروعة إلى 1.250 مليون فدان، نهاية الشهر، مقابل 750 ألف فقط الموسم الماضى.

أكد محمد محمود، مزارع من القليوبية، أنه فضل زراعة الذرة الصفراء على الأرز الموسم الجارى، بعد تطبيق غرامات باهظة على مخالفات زراعة الأرز فى غير المساحات، والمحافظات المحددة له، مضيفا أن تطبيق غرامة عليه بلغت 12 ألف جنيه، بسبب زراعته للأرز، واضطر للجوء لمحامى لأنهاء سداد المخالفة على المحصول .

وقال إن زراعة الذرة مربحة، ويبيع نصف المحصول للتجار، والنصف الآخر يدخره كعلف للماشية، وينتج فدان الذرة الواحد نحو 4 أطنان، موضحا أن نظام الزراعية التعاقدية يكون من أنجح النظم الزراعية، التى تحقق استفادة حقيقية للفلاح.

يشار إلى أن وزارة الزراعة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح.

وأعلن وزير الزراعة، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار مؤخرا، عن تكليف بنك التنمية الزراعى لشراء محصول الذرة الصفراء، من المزارعين بأسعار تتراوح بين 3200 و3400 جنيه للطن، بدلا من 1600 و1700، فى العام الماضى.

بينما رفضت نقابة الفلاحين السعر الذى أعلنه عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، لتوريد محصول الذرة الصفراء، رغم زيادته %100 مقارنة بالعام الماضى.

وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، لـ”المال”، إن السعر الذى أعلن عنه الوزير غير عادل، لا سيما بعد الزيادات المتكررة فى أسعار المحروقات والأسمدة بعد تعويم الجنيه،مما سيجبر الفلاحين على عدم توريد المحصول للحكومة والامتناع عن زراعته المواسم المقبلة.

وأضاف أن الفلاحين سيلجأون إلى بيع “الذرة” لمصانع الأعلاف، مباشرة دون اللجوء لوزارة الزراعة لافتًا إلى أن النقابة ستطلب عقد اجتماعا مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لإلزام الحكومة بشراء المحصول من المزارعين بسعر لا يقل عن 4000 جنيه للطن.

ويبلغ متوسط سعر الأردب الذرة البلدى فى جنوب الصعيد حوالى 1200 جنيه، والطن يقترب من 8000 جنيه، فى حين تصل الأنواع المستوردة لـ6500 جنيه للطن .

وعقد عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مؤخرا فى مقر الوزارة للاتفاق على آلية تسويق محصول الذرة، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعى المصرى.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه من الضرورى تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم فى تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.

وأكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الداجنة، وعضو اتحاد منتجى الدواجن، أن الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعى المصرى على التعاقد مع مزارعى 7 محافظات بالصعيد،على شراء محصول الذرة منهم، على مساحة 250 ألف فدان.

واشارت الى أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أبدى استعداده للتعاقد على أى كميات منتجة من المحصول حتى الآن، بمتوسط كميات تصل مليون طن، و250 ألف طن، وجارى استكمال التعاقد على باقى المساحات فى الفترة المقبلة فى محافظات الوجه البحرى .

وقالت إن البنك رصد 9 مليارات جنيه لشراء المحصول، وأن التوسع فى المساحات المنزرعة بالذرة يساهم بشكل كبير فى النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، فى مصر باعتبار أن الذرة المصرية من أجود أنواع الذرة فى العالم.

واعتبرت أن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام مؤشرًا على مدى نجاح التجربة، ما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافى أى سلبيات، وذلك فى صالح الفلاحين، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخلهم، ليحصل الفلاح على عائد جيد من محصوله.

وأشارت إلى أنه قطاع الزراعة الآلية اشترك هذا العام فى منظومة الذرة، من خلال المحطات والوحدات التابعة له فى المحافظات، لمد الجمعيات بفراكات الذرة لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين، والتيسير عليهم.

وأكدت أنه الهيئة تعاقدت على توريد 600 فراطة ذرة، ومجفف بمنحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية للمساهمة فى تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة بالتعاون مع الاتحاد التعاونى الذراعي.