الحكومة تحفز زراعة القصب بـ1.5 مليار جنيه لترشيد المياه

■ اعتمدت دعماً نقدياً وعينيًّا للفلاحين بشروطبدأت وزارة الزراعة تنفيذ توجهات الحكومة بترشيد المياه فى عمليات الرى، عبر اعتماد أول قرار رسمى لدعم تقاوى القصب بقيمة إجمالية تصل إلى 1،5 مليار جنيه، وإحلال التقاوى المستخدمة حاليًّا والمصنعة على أنها شرهة فى استخدام المياه. الصاوى أحمديُشار إل

■ اعتمدت دعماً نقدياً وعينيًّا للفلاحين بشروط

بدأت وزارة الزراعة تنفيذ توجهات الحكومة بترشيد المياه فى عمليات الرى، عبر اعتماد أول قرار رسمى لدعم تقاوى القصب بقيمة إجمالية تصل إلى 1،5 مليار جنيه، وإحلال التقاوى المستخدمة حاليًّا والمصنعة على أنها شرهة فى استخدام المياه.

الصاوى أحمد

يُشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تتبنى خطة لاستخدام نوعيات حديثة من تقاوى المحاصيل المختلفة، كالقصب، والأرز لتصبح أقل استهلاكًا للمياه وأعلى جودة فى الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات رئاسية، وكانت الوزارة قد أقرّت خفضًا فى المساحات المسموح بزراعتها من الأرز للموسم الحالى بأكثر من 350 ألف فدان.

وأكد الشافعى حسن، نائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر، أن أبرز الحوافز التى اعتمدتها وزارة الزراعة وشركة السكر والصناعات التكاملية، تتضمن دعم الفدان الواحد بالتقاوى الجديدة أصناف «جيزة 3 وجيزة 4» بدلًا من المستخدمة حاليًّا والمعروفة باسم «س 9» بقيمة 5 آلاف جنيه تتوزع بين 2600 جنيه للتقاوى نقدًا، و2400 جنيه للحرث والتسوية بالليزر عبر معدات الوزارة فى صورة دعم عينى.

وأوضح أن إجمالى الدعم بصوره المختلفة يصل إلى حوالى 1،5 مليار جنيه تتحملها الوزارة مناصفة مع شركة السكر والصناعات التكاملية التى تشترى معظم إنتاج الفلاحين من القصب بنحو -75 %80.

وتابع: الحوافز تضم أيضًا تخصيص 70 جنيهًا لكل طن قصب يتم توريده، ليصل سعره إلى 790 جنيهًا، بدلًا من 720 جنيهًا حاليًّا، وينطبق ذلك على المحصول الذى سيتم توريده للوزارة لاستخدامه كتقاوى للمزارعين أو توريده لشركة السكر.

ولفت إلى أن إيراد فدان القصب سيقفز إلى 45 ألف جنيه فى المتوسط، بعد تطبيق الحوافز، باعتبار أن الأصناف الجديدة من التقاوى ستنتج 50 طنًّا فى العام بسعر 790 جنيهًا للطن الواحد، مقارنة بـ40 طنًّا فقط بواسطة التقاوى الحالية.

من جانبه أكد رشدى أبو الوفا، رئيس جمعية منتجى القصب، أن الفدان من التقاوى الجديدة مثل جيزة 3 وجيزة 4 تنتج فى الموسم الأول 40 طنًّا، والثانى 45 طنًّا، والثالث 50 طنًّا قد تقفز إلى 55 طنًّا، فضلًا عن أنها موفرة للمياه بنسبة %25، وأعلى فى إنتاجية السكر بواقع %15، كما أنها مبكرة فى النضج بنحو 60- 90 يومًا، مقارنة بالنوعيات التقليدية.

وأصدر وزير الزراعة عبدالمنعم البنا القرار الوزارى رقم 77 لسنة 2018، منتصف يناير الماضى، لتحديد مدة بقاء محصول القصب بالأرض من خلال الغرس الرئيسى وأربع خلفات تالية على الأكثر؛ للحفاظ على الإنتاجية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم دعم عينى يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.

وتتراوح إنتاجية قصب السكر بين 10 و11 مليون طن سنويًّا فى المتوسط، على مساحة 325 ألف فدان توفر 1.1 مليون طن سكر فى العام، تمثل %75 من احتياجات البلاد.