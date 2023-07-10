الحكومة تحسم معركة رسوم الإغراق على واردات الحديد لصالح المصانع المحلية

حسمت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة موقفها لصالح المصانع المحلية، بمد رسوم الاغراق على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا لنحو 4 سنوات أخرى اعتبارًا من أول يونيو 2023 بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية أمس.

واندلع خلاف فى وجهات النظر وتضارب المصالح بين عدة أطراف فى السوق المحلية، مطلع الشهر الماضي، مع قرب انتهاء الوقت المحدد لقرار مد الرسوم المفروضة على الحديد المستورد، بعدما طالبت المصانع المحلية بضرورة استمرار العمل بها، حماية للصناعة.

فيما طالبت الكيانات الممثلة للمقاولين والعقارات والمستوردين بضرورة إلغائها لخفض السعر المحلى للحديد، على خلفية التراجعات العالمية.

كانت وزارة التجارة قررت يونيو 2022 مد العمل بأحكام القرار رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات حديد التسليح من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة 12 شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.

واعتبرت مصادر لـ«المال» إن القرار الخاص بمد رسوم الإغراق على الحديد لمدة 4 سنوات هو انتصار للصناعة المصرية، ومساندة جيدة لها، ويسير مع اتجاه الدولة التى تعمل بقوة حاليًا على تعميق التصنيع المحلي.

وأشارت إلى أن إلغاء الرسوم كان سيخلق مشكلات كبيرة بالقطاع الإنتاجى نتيجة أسباب كثيرة، أولاها معاناة مصانع الحديد كغيرها من أزمة الدولار الراهنة، ونقص توافر الخامات.

وتابعت المصادر إذا تم توفير العملات الأجنبية، فأيهما أفضل إتاحتها لاستيراد الخامات وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، أم جلب المنتج تام الصنع من الخارج؟

ونشرت «المال» نهاية مايو الماضى ترجيحات لاتجاه وزارة التجارة بمد رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد من دول تركيا والصين وأوكرانيا.

وشهدت أسعار الحديد فى السوق المحلية انفلاتًا كبيرًا خلال الشهور الأربعة الماضية، بعدما تضاعف سعر الطن للمستهلك إلى نحو 40 ألف جنيه، مقابل نحو 20 ألفًا فبراير الماضي، نتيجة مضاربات ومبالغات من جانب بعض التجار.

وكان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء قد أكد فى تصريحات سابقة أن سوق الحديد تشهد حالة من غياب المنافسة الحقيقية، وتعانى من فوضى وعشوائية كبيرة.

وقال محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انها طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة مد رسوم الإغراق للحفاظ على الصناعة الوطنية، إضافة إلى أنه لا يوجد أى متغيرات تسمح بدخول حديد مستورد من الخارج فى التوقيت الحالي.

وأضاف «حنفي» -فى تصريحات لـ«المال»- أن مد الرسوم سيسهم أيضًا على الحفاظ على العملة الصعبة «الدولار»، إضافة إلى أن صناعة الحديد تتعرض لمشكلات عديدة فى الوقت الحالى حاليًا، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، وكذلك تحريك الدولار أمام الجنيه، والتى تعد سببًا أساسيًا فى الزيادات محليًا.

وأكد المهندس حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، أن القرار جاء فى الوقت المناسب، لا سيما فى ظل نقص الموارد الدولارية للدولة، بما يساعد على تجنب نزيف المزيد من العملات الأجنبية.

وأضاف «المراكبي» فى تصريحات لـ«المال» أن الشركات طالبت بالقرار لأنه سيحافظ عليها من الواردات، فى ظل وجود إغراق ودعم تلك المصانع فى الدول الأجنبية ما قد يهدم الكيانات المحلية.

وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد تراجعًا كبيرًا فى الطلب على الحديد فى الفترة الأخيرة لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع الأسعار وتراجع الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى نقص السيولة فى بعض الأحيان، ما يؤكد أنها لا تتطلب مزيدا من الكميات أو الاستيراد من الخارج.

وانتقدت مصادر بالقطاع التجارى استجابة الحكومة للمصانع بمد الرسوم، خاصة أن هذا الإجراء يسمح لها بالانفراد بالسوق والتحكم بها، حسب قولها.

وتابعت أن التجار والمستوردين ليسوا ضد الصناعة، ولكن ضد المبالغات التى قد تقوم بها المصانع فى الأسعار حاليا، الأمر الذى يؤثر سلبا على المستهلك النهائى.

ويعمل بالسوق المحلية أكثر من 20 مصنعًا لإنتاج الحديد، على رأسها «عز» و«السويس للصلب» و«بشاي» و«المصريين» و«الجارحي» و«الجيوشي» و«العشري» و«العلا» و«المراكبي».

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزى تراجع كميات حديد التسليح المنتجة محليا خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 1.74 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ الربع الأول من 2020، والبالغ 1.78 مليون طن. ويعد فرض رسوم «مكافحة الإغراق» من أشهر الإجراءات القانونية التى تتخذها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لحماية اقتصادها القومى، وذلك فى حالة تهديد استيراد منتج محدد لصناعتها الوطنية.